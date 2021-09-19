На сайте торговой сети появилась информация о том, что первый магазин «ПерекрестОК» в Минске будет открыт на Свердлова, 11. Точная дата пока не разглашается, а вот сотрудники сюда требуются.

Сейчас у торговой сети открыто 18 магазинов в Могилеве и некоторых других городах Могилевской области, работает служба доставки товаров.



