











Денорманди уточнил, что провел переговоры с заместителем главы Минсельхоза РФ Сергеем Левиным. Стороны «пришли к соглашению о методе работы по уточнению нового российского закона о виноделии и поиску решения нынешней ситуации» с шампанским.





Ранее французы согласились вернуть шампанское в Россию — поставки возобновятся с 15 сентября. По словам сопредседателя комитета вин Жан-Мари Барийера, поставщики будут уважать российский закон.





Проблемы с поставками возникли, когда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому только отечественные производители могут использовать на обратной стороне бутылки описание «шампанское». Из-за инцидента отгрузку прекратили 95 процентов торговых домов. Комитет вин Шампани назвал изменения неприемлемыми, напомнив, что сам термин шампанское связан с исторической областью во Франции.