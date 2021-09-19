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Почему над "ГродноАзотом" красно-бурый дым?

18 сентября в соответствии с регламентом цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси был остановлен один агрегат слабой азотной кислоты цеха АКиКАС.



А сегодня, 19 сентября, в связи с остановом 2 -го отделения цеха карбамид-2 в плановый ремонт будет остановлено в резерв отделение слабой азотной кислоты, нейтрализации карбамидно-аммиачной смеси цеха АКиКАС, сообщает газета «Гродненский химик».

Данные операции сопровождаются кратковременным увеличением содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок.

— Допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах регламентирован комплексным природоохранным разрешением, выданным территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, - сообщили на предприятии.
Гродненский блог
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