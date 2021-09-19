



Сергей Гуриев до недавнего времени был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Специалист принял участие в онлайн-конференции площадки «Белорусско-российский экспертный диалог». Лейтмотив его выступления состоял в необходимости срочных реформ, иначе — неизбежная остановка экономики.





«Белорусская экономика довольно «компактная», она абсолютно по карману и МВФ, и Всемирному банку, и Европейскому банку реконструкции и развития, — отмечает экономист. — И тот план европейской поддержки, который уже лежит на столе — 3 млрд евро — это нетривиальная сумма по меркам Беларуси. То, что страна с началом реформ потеряет российскую поддержку, безусловно, ударит и по курсу валюты, и по уровню жизни. Но этот удар не катастрофически серьезный. Намного более катастрофично отсутствие экономического роста. Хорошо известны графики, на которых белорусская экономика стагнирует и не растет теми темпами, какими могла бы. Это как раз свидетельствует, насколько плохо живут белорусы в сравнении с тем, как заслужили при наличии реформ и роста».





План европейской поддержки, который уже лежит на столе — 3 млрд евро — это нетривиальная сумма по меркам Беларуси.





Сергей Гуриев сослался на собственный опыт работы в международных организациях, который свидетельствует: желание преобразований находит полное понимание у потенциальных доноров.





«Достаточно людей, которым хочется записать в актив успешную страну, кото ая стала частью или Евросоюза, или Европейской зоны свободной торговли, или другого проекта. Поэтому не сомневайтесь: желающих помогать будет много. Денег, возможно, не столько, сколько дали Греции, где совсем другой уровень поддержки. Но Беларусь не такая большая с точки зрения ВВП, соответственно, и поддержки в проведении реформ, и займов по низким процентным ставкам будет хватать. Как и помощи в поиске инвесторов в процессе приватизации — что-что, а честную приватизацию в Центральной и Восточной Европе ЕБРР проводить умеет. В конце концов, банк пробовал это делать и с Лукашенко, только тот не хотел продавать ни-че-го, несмотря на обещания».





Денег, возможно, будет не столько, как для Греции, но и поддержки в проведении реформ, и займов по низким процентным ставкам будет хватать.





«Белорусско-российский экспертный диалог» — площадка для обмена мыслями и опытом между экономистами из Беларуси и России.





Частью инициативы является одноименный цикл семинаров, посвященный обсуждению текущих и будущих проблем и возможностей в отношениях между двумя странами.





Первая большая онлайн-конференция собрала лучших экспертов из Беларусии России в своих отраслях.



