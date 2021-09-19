На предприятии подтверждают, что часть работников переведут на производство холодильников, но отмечают, что стиральные машины тоже будут выпускать.





— Никаких остановок не будет. У нас бизнес-план, мы по нему работаем. Мы мобильно перемещаем сотрудников туда, где надо увеличить производство холодильников. Если надо увеличить на стиральных машинах, забираем обратно, — рассказывает заместитель генерального директора ЗАО “Атлант” по идеологической работе и персоналу Александр Мошко.





Собеседник сообщает, что нужно увеличить производство холодильников, однако куда они будут поставляться — это коммерческая информация.





— Мы экспортное предприятие. На внутренний рынок поставляется чуть больше 10 процентов, максимум — до 15 процентов продукции. Если вдаваться в эффективность этого процесса, и маржи будет больше, и произведём то, что требует рынок, — заключает Александр Мошко.







