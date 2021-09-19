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В ночь с 19 на 20 сентября будут недоступны некоторые сервисы Paritetbank

Некоторые сервисы автоматизированной банковской системы Paritetbank будут недоступны с 22:00 19 сентября по 02:00 20 сентября из-за проведения регламентных работ по установке обновлений, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в финансовом учреждении.

Недоступны будут следующие сервисы системы дистанционного банковского обслуживания: мобильный-банк для частных и для корпоративных клиентов, интернет-банкинг для частных и для корпоративных клиентов, погашение кредитов банка.
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