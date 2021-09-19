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В ближайшие годы в Минске реконструируют около 20 мостов

Серьезная часть работ и затрат в Минске в ближайшие годы будет связана с реконструкцией мостов. Об этом шла речь 16 сентября во время пресс-конференции в пресс-центре БелТА, предает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Иллюстрационное фото

Как отметил директор ГП «Гордорстрой» Сергей Панёв, мосты в Минске находятся не в самом удовлетворительном состоянии. И предстоит серьезная работа: до 2025 г. планируется капитально отремонтировать и реконструировать около 20 мостов.

Не так давно завершили капитальный ремонт и реконструкцию моста на 18-м км МКАД, на границе Ленинского и Октябрьского районов. Движение там открыли в сентябре. В настоящее время проходит экспертизу документация по капитальному ремонту и реконструкции мостов на пр. Жукова и ул. Железнодорожной. Стоимость работ на этих объектах ориентировочно не превысит 75 млн рублей. Объекты включены в планы, работы должны начаться в нынешнем году. Параллельно разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию еще пяти мостов.

— Сроки строительства мостов по проектной документации — до 36 месяцев, — знакомит с деталями С. Панёв, — но они будут пересмотрены в процессе проведения тендеров и выбора подрядчиков. На кольцевой по тендеру срок был сокращен с 12 до 7 месяцев, а по способу организации работ мы справились за 4. Такая же практика будет применена и на других объектах.

Среди не менее важных направлений — строительство и реконструкция дорог. Сформирована программа до 2025 г., работы ведутся по мере финансирования. В частности, в настоящее время завершается строительство на участке первого транспортног кольца от ул. Толстого до пр. Дзержинского. Ввод его в эксплуатацию запланирован на середину следующего года. Это позволит реорганизовать транспортные потоки в районе вокзала и тем самым ощутимо разгрузить центр столицы. Еще один перспективный проект — строительство транспортной развязки между МКАД и ул. Колесникова — позволит оптимизировать схему движения в западной части города, в густонаселенном жилом районе Каменная Горка.

Продолжается интенсивная застройка территорий в жилом массиве «Минск Мир». Дорожники ведут свои работы параллельно со строительством 3-й линии метро, и есть накладки на участках, где метрополитен немного сдерживает темпы дорожного строительства, констатирует специалист.

— Если все будет хорошо, в 2023 г. закончим проспект Мира и введем его в эксплуатацию, — смотрит в будущее С. Панёв. — Сегодня все силы направлены на капитальный ремонт, реконструкцию и продление ул. Казинца до ул. Аэродромной. Планируемый срок открытия движения — ноябрь, а завершения работ по первому пусковому комплексу — март следующего года, когда среди прочего там появится подземный пешеходный переход.
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