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Названа самая богатая семья в мире

Bloomberg: самой богатой семьей в 2021 году стали владельцы сети Walmart



Список богатейших семей мира по версии Bloomberg в 2021 году возглавила семья Уолтон. Состояние владельцев крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли Walmart оценивается в 238,2 миллиарда долларов.

Семья владеет более 10 тысячами магазинов по всему миру. Выручка ее компании составляет 559 миллиардов долларов. Успех Walmart сделал семью из Арканзаса богаче, чем Джефф Безос и Илон Маск.

Также в топ-3 вошли семья Марс, владеющая компанией по производству кондитерских изделий Mars, и семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues.

В рейтинг включили всего 25 семей. По данным Bloomberg, их совокупное состояние оценивается в 1,7 триллиона долларов. Это на 22 процента больше чем в 2020 году.

Ранее в мире появился новый миллиардер. Речь идет об основателе и генеральном директоре южнокорейской химической компании Chunbo Ли Санг-рюле. Компания производит вещества, которые позволяют литий-ионным аккумуляторам, используемым в электромобилях, увеличить срок службы и реже разряжаться. Агентство Forbes оценивает капитал семьи Ли в 1,2 миллиарда долларов.
Lenta.ru
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