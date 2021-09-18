"Первая точка в программе - фермерское хозяйство "Весна-агро" Горецкого района. В ходе посещения рассмотрены актуальные вопросы о перспективах дальнейшего развития КФХ "Весна-агро", в том числе расширения земельного участка (в пользовании порядка 2 тыс. га земли), а также реализации инвестиционного проекта по переработке производимой мясной продукции (мраморная говядина)", - сообщила в своём Facebook пресс-секретарь правительства Александра Исаева в субботу.





Она пояснила, что хозяйство специализируется на разведении мясного скота абердин-ангусской породы, молочного скота черно-пестрой породы, а также выращиванием зерновых и зернобобовых культур для обеспечения кормами имеющегося поголовья.









Кроме того, премьер посетил мемориальный комплекс советско-польского боевого содружества. Он был открыт 15 октября 1968 года в честь 25-летней годовщины битвы под Ленино Первой Польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко совместно с советскими дивизиями против немецко-фашистских захватчиков.





"Музей является историко-культурной ценностью Беларуси. Экспозиция музея советско-польского боевого содружества посвящена совместным боевым действиям советских дивизий и Первой Польской пехотной дивизии им.Т.Костюшко в годы Великой Отечественной войны. Здесь же представлены образцы оружия, предметы снаряжения, личные вещи участников боев, а также многочисленные документы и фотографии военного времени", - рассказала Исаева.



