+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На Могилевщине обсудили проект по производству мраморной говядины

Премьер-министр Роман Головченко совершил рабочую поездку в Могилевскую область, где обсудил проект по производству мраморной говядины.

"Первая точка в программе - фермерское хозяйство "Весна-агро" Горецкого района. В ходе посещения рассмотрены актуальные вопросы о перспективах дальнейшего развития КФХ "Весна-агро", в том числе расширения земельного участка (в пользовании порядка 2 тыс. га земли), а также реализации инвестиционного проекта по переработке производимой мясной продукции (мраморная говядина)", - сообщила в своём Facebook пресс-секретарь правительства Александра Исаева в субботу. 

Она пояснила, что хозяйство специализируется на  разведении мясного скота абердин-ангусской породы, молочного скота черно-пестрой породы, а также выращиванием зерновых и зернобобовых культур для обеспечения кормами имеющегося поголовья.


Кроме того, премьер посетил мемориальный комплекс советско-польского боевого содружества. Он был открыт 15 октября 1968 года в честь 25-летней годовщины битвы под Ленино Первой Польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко совместно с советскими дивизиями против немецко-фашистских захватчиков.

"Музей является историко-культурной ценностью Беларуси. Экспозиция музея советско-польского боевого содружества посвящена совместным боевым действиям советских дивизий и Первой Польской пехотной дивизии им.Т.Костюшко в годы Великой Отечественной войны. Здесь же представлены образцы оружия, предметы снаряжения, личные вещи участников боев, а также многочисленные документы и фотографии военного времени", - рассказала Исаева. 
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]