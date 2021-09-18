Речь идет о стандартизации и унификации фискальной политики, отмене льгот, цифровизации налогообложения, ограничении прав наследования, регуляторном вмешательстве государства в политику найма и вознаграждений частного бизнеса.





Office Life публикует текст, дающий представление о том, как намерены поднимать налоги во Франции, — естественно, во имя преодоления неравенства и развития «социалки».

Этот текст под названием «Построение экономики завтрашнего дня» — краткая 14-страничная выжимка из обширного доклада международной комиссии о том, что делать с экономикой дальше, адресованного президенту Франции Эммануэлю Макрону.





Экспертной комиссией руководили Жан Тироль и гораздо более известный у нас (хотя бы по переведенным на русский университетским учебникам макроэкономики) Оливье Бланшар, в прошлом (2008-2015) главный экономист и глава отдела исследований Международного валютного фонда (МВФ), профессор МIT.





Office Life смог понять, почему налоги в ближайшее время будут подниматься не только в Беларуси, но и в Европе — в частности, в ЕС и еврозоне. Для параллелей с нашей страной важно, что у Франции, о которой идет речь в докладе, тоже имеются давние левые традиции, зачастую без особого успеха переносимые на нашу почву. Например, идея осчастливить каждую белорусскую компанию профсоюзной ячейкой восходит к действиям Шарля де Голля, сделавшего специально отобранные профсоюзные синдикаты обязательным участником любого трудового арбитража. Или озабоченность французов равенством при доступе к образованию и качественной профтехориентацией — это тоже вполне себе по-белорусски. Да и помимо этих параллелей утверждения вроде «налоговая эластичность капитала и его международная мобильность, вероятно, снизятся» от бывшего главного экономиста МВФ читаются как довольно недвусмысленное предупреждение.

Бланшар — о налоге на наследство

Что касается богатства, то уравнение простое: некоторые начинают жизнь с многого, а многие другие — с нуля… Мы рассматриваем налог на наследство как лучший инструмент для уменьшения стартового неравенства как часть более эгалитарного (уравнительного. — Ред.) социального контракта.

Представления о налогах на наследство противоречивы и понятны: с одной стороны, французы считают, что они должны иметь право завещать «нажитое непосильным трудом» богатство; с другой — им трудно смириться с тем, что не все начинают одинаково, и они считают это несправедливым.





Франция оказалась в противоречивой ситуации. Среди стран ОЭСР она выделяется относительно высокими ставками налога на наследство, но одновременно и относительно слабым перераспределением богатства. Мера, которую мы предлагаем для более справедливого налога на наследство, в первую очередь базируется на следующем принципе: основывайте налог на бенефициаре, а не на доноре, принимая во внимание все подарки, полученные в течение жизни донора, для расчета налога и облагая налогом эти подарки только выше относительно высокого порога.





Также необходимо отменить высокий уровень налоговых льгот и возможностей для уклонения от уплаты налогов, выгодных только самым богатым налогоплательщикам. Чтобы увеличить поддержку этого непопулярного на протяжении всей истории налога, мы считаем желательным нарушить принципы государственных финансов и жестко направить доходы от этого налога на поддержку молодежи, находящейся в неблагоприятном положении, в форме программ, которые нацелены на все аспекты равных возможностей.

Бланшар — о налоге на капитал

Необходимо пересмотреть налогообложение капитала. Капитал всегда был более мобильным элементом, чем рабочая сила. Традиционный здравый смысл в отношении налогообложения, требующий облагать наименее мобильные элементы и тех, кто с наименьшей вероятностью покинет страну, привел к гораздо более высокому налогообложению рабочей силы, чем капитала. В настоящее время существует необходимость в восстановлении равновесия, особенно в связи с тем, что налоговая эластичность капитала и его международная мобильность, вероятно, снизятся. Соглашение ОЭСР о минимальной налоговой ставке для транснациональных корпораций (ТНК) и движение международного сообщества в направлении большей налоговой стандартизации являются шагами в правильном направлении.

Бланшар — о цифровизации фискальной системы

Необходимо серьезно заняться вопросом эффективного сбора налогов государствами. В связи с этим мы рекомендуем обратить особое внимание на развитие искусственного интеллекта (ИИ) и переосмыслить его использование налоговыми органами, поскольку ИИ может стать решающим инструментом для улучшения налогового контроля за счет предотвращения мошенничества и предоставления государству возможности собирать все причитающиеся налоговые поступления.





Бланшар — о рынке труда

Наемные работники хотят качественную работу. Согласно имеющимся опросам, это означает не только хорошую зарплату, но и возможности для продвижения по службе, ответственность, гарантию занятости и достойные условия труда. Согласно тем же опросам, они рассматривают глобализацию, свободную торговлю и технологические изменения как угрозы и опасаются, что многие качественные рабочие места исчезнут…





…Профессиональная подготовка на протяжении всей жизни имеет важное значение, особенно для того, чтобы избежать разрушительных и хорошо документированных последствий потери возможностей трудоустройства для обездоленных слоев населения. Мы считаем, что профессиональная подготовка так же важна, как и образование, которое человек получает изначально… Однако полагаем, что необходимо выйти за рамки традиционных мер по обучению и адаптации, действуя непосредственно — в зависимости от распределения и характера рабочих мест, предлагаемых компаниями… Технологический выбор и внутренняя организация компании в значительной степени определяются самой компанией… Выбор в пользу разработки или использования технологий, улучшающих существующие рабочие места или, наоборот, сокращающих их, является экономическим выбором, который зависит от ценовых факторов, нормативных актов, налоговых льгот и т. д.





Поэтому на них можно влиять. Могут использоваться обычные стимулы, снижающие относительную цену рабочей силы по сравнению с капиталом и действующие в соответствии с условиями трудового законодательства, а также стимулы в виде бонусов и штрафных санкций в отношении политики найма компаний. …Мы считаем, что необходимо более тесное и активное сотрудничество между компаниями, работниками и госорганами в вопросах создания полноценных рабочих мест и карьерных маршрутов.



