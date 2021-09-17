Фото использовано в качестве иллюстрации, Андрей БОЛКО





Мониторинг мы ведем по товарам, которые горожане покупают регулярно: таких у нас в списке набралось 22 позиции (см. таблицу). А «снимаем» ценники в одном и том же магазине 13-го числа каждого месяца.

Подорожали овощи, подешевела туалетная бумага

Цены на большинство продуктов в нашей корзине в сентябре, по сравнению с августом, выросли. Больше всего подорожали порошок, мука, гречка и молоко.

Если в августе овощи стоили дешевле, то в сентябре их цена выросла. Больше всего за месяц подорожали огурцы. С 1,49 рубля за кило в августе до 1,99 рубля в сентябре, а это 25%.





«Прибавили» в цене и помидоры: за килограмм помидоров сегодня придется отдать 2,43 рубля, в то время как еще месяц назад их цена составляла 1,99 рубля.





Но были в нашей корзине и товары, стоимость которых не изменилась или даже снизилась. Больше всего подешевела туалетная бумага. Примечательно, что ни в августе, ни в сентябре она не была на акции, но в этом месяце стоит дешевле.





За месяц подешевела упаковка туалетной бумаги из четырех рулонов: с 2,39 рубля в августе к 1,69 рубля в сентябре.

Странные акции

Любопытнее всего было в рамках нашего проекта наблюдать за акциями и скидками. Оказалось, что стоимость одного и того же товара на акции может отличаться просто в разы.





Так, в упаковка сухого стирального порошка весом 2,5 кг на акции в августе стоила 15,99 рубля, а в сентябре красная цена на него была уже другая – 10,99 рубля. Любопытно будет посмотреть, сколько он будет стоить без акции.





К слову, многие товары на акции тоже подорожали за месяц. Так, масло растительное с добавлением оливкового в августе по акции стоило 4,29 рубля, а в сентябре его акционная цена выросла на 30 копеек, а сливочное масло, которое стоило 2,59 рубля на акции в августе, подорожало в сентябре до 2,69 рубля.

Сумма общего чека ниже, процент – выше

Если сложить стоимость всех товаров в нашей корзине, то на 13 сентября она составила 63,76 рубля.





Месяц назад за эти же товары мы заплатили бы 67,43 рубля. То есть получается, что наша корзина за месяц подешевела на 5%. Это только за счет большой разницы в стоимости стирального порошка, потому что если его убрать из корзины, то цена с учетом всех удешевлений и подорожаний выросла бы, наоборот, примерно на 3%.



