Это и стоимость вызовов для некоторых тарифных планов, международных вызовов, стоимость услуг роуминга, размер единовременных взносов, тарифы на некоторые дополнительные и специальных услуги.





Изменения тарифов запланированы на 1 октября. Они касаются и физических, и юридических лиц.





Подорожание услуг составит в среднем около 4%. Подробнее — на сайте А1.





Кроме того, начиная с 1 октября 2021 года с целью упрощения портфеля услуг компании будут поэтапно закрываться некоторые дополнительные услуги пакетов минут и интернета, утратившие актуальность.