В А1 сообщили о повышении стоимости основных услуг мобильной связи
Подорожание услуг составит около 4%
Это и стоимость вызовов для некоторых тарифных планов, международных вызовов, стоимость услуг роуминга, размер единовременных взносов, тарифы на некоторые дополнительные и специальных услуги.
Изменения тарифов запланированы на 1 октября. Они касаются и физических, и юридических лиц.
Подорожание услуг составит в среднем около 4%. Подробнее — на сайте А1.
Кроме того, начиная с 1 октября 2021 года с целью упрощения портфеля услуг компании будут поэтапно закрываться некоторые дополнительные услуги пакетов минут и интернета, утратившие актуальность.
14:30 18/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение