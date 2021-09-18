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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В А1 сообщили о повышении стоимости основных услуг мобильной связи

Подорожание услуг составит около 4%

Это и стоимость вызовов для некоторых тарифных планов, международных вызовов, стоимость услуг роуминга, размер единовременных взносов, тарифы на некоторые дополнительные и специальных услуги.

Изменения тарифов запланированы на 1 октября. Они касаются и физических, и юридических лиц.

Подорожание услуг составит в среднем около 4%. Подробнее — на сайте А1.

Кроме того, начиная с 1 октября 2021 года с целью упрощения портфеля услуг компании будут поэтапно закрываться некоторые дополнительные услуги пакетов минут и интернета, утратившие актуальность.
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