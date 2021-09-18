Жлобинская районная инспекция раскрыла схему уклонения от уплаты налогов, сообщает Министерство по налогам и сборам.





Как выяснилось в результате проверки, частное предприятие продавало по дешевке дорогостоящие автомобили родственникам руководителей этой же фирмы, после чего машины перепродавались по рыночным ценам. При этом новая цена порой возрастала в десятки раз, пишет sputnik.by





"При реализации таких автомобилей указанные физические лица фактически получили доход в виде разницы между ценой приобретения и рыночной стоимостью указанных автомобилей", – сообщает МНС.

Общая сумма дохода физических лиц составила 873,8 тыс. рублей (свыше 350 тысяч долларов).

При этом предприятие, как указывает МНС, "с указанной выгоды физических лиц не исчислило и не перечислило в бюджет суммы подоходного налога".

Также установлено, что фирмой фиктивно оформлялись акты закупки сельскохозяйственной продукции у физических лиц. Денежные средства, полученные заведующим складом и его заместителем в размере 34,6 тыс. рублей, признаны их доходом.





По результатам проверки предприятию предъявлен к уплате подоходный налог на общую сумму 118,1 тыс. рублей, который уже уплачен в бюджет. Тем не менее за неуплату налогов возбуждено уголовное дело.



