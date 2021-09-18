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В Жлобине вскрыта мошенническая схема с продажей дорогих авто

Руководство одного из частных предприятий придумало схему по купле-продаже дорогостоящих автомобилей. Вскрылись и другие комбинации.

Жлобинская районная инспекция раскрыла схему уклонения от уплаты налогов, сообщает Министерство по налогам и сборам.

Как выяснилось в результате проверки, частное предприятие продавало по дешевке дорогостоящие автомобили родственникам руководителей этой же фирмы, после чего машины перепродавались по рыночным ценам. При этом новая цена порой возрастала в десятки раз, пишет sputnik.by

"При реализации таких автомобилей указанные физические лица фактически получили доход в виде разницы между ценой приобретения и рыночной стоимостью указанных автомобилей", – сообщает МНС.
Общая сумма дохода физических лиц составила 873,8 тыс. рублей (свыше 350 тысяч долларов).
При этом предприятие, как указывает МНС, "с указанной выгоды физических лиц не исчислило и не перечислило в бюджет суммы подоходного налога".
Также установлено, что фирмой фиктивно оформлялись акты закупки сельскохозяйственной продукции у физических лиц. Денежные средства, полученные заведующим складом и его заместителем в размере 34,6 тыс. рублей, признаны их доходом.

По результатам проверки предприятию предъявлен к уплате подоходный налог на общую сумму 118,1 тыс. рублей, который уже уплачен в бюджет. Тем не менее за неуплату налогов возбуждено уголовное дело.
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