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За что ИТ-инвестор получил «домашнюю химию»? «Административка» за флаг не в счёт

Председатель правления Angels Band Валерий Остринский, которому на днях назначили два с половиной года «домашней химии», рассказал dev.by, за что ему назначили такое наказание.

За что ИТ-инвестор получил «домашнюю химию»? «Административка» за флаг не в счёт
Фото Probusiness.by
О приговоре Остринскому стало известно из его поста в Facebook. За уклонение от уплаты налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба в значительном размере, ему назначили 2 года и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Ему также запретили на пять лет заниматься предпринимательской деятельностью.

По словам Остринского, уголовное дело возбудили еще в феврале 2019 года, при этом обвинение касалось экономической деятельности в 2012—2014 годах. Тогда Остринский владел группой компаний, которая занималась дистрибуцией металла.

В ее структуре была европейская компания, которая заключала прямые контракты с китайскими и европейскими заводами, покупала металл и перепродавала его белорусскому юрлицу.

— В чем была целесообразность схемы? — говорит Остринский. — После очередного валютного кризиса Нацбанк внес ограничение на предоплату по импортным контрактам, и стало сложно сохранить устоявшиеся отношения с большими заводами, которые не отгружали товар без предоплаты.

По его словам, чтобы продолжать работу, белорусские импортеры или использовали дружеские компании, или открывали иностранные юрлица, которые фактически являлись контрактодержателями с заводами.

– Наша европейская компания платила предоплату, а своей белорусской компании поставляла товар с отсрочкой платежа, при этом делала определенную надбавку. Обычная история: мне инкриминировали создание нерезидентной структуры, через которую товар завозился в Беларусь. Для меня было естественным, что моя иностранная компания платила налоги не в Беларуси.

Для нашей правоохранительной системы это был уход от налогов. Я не вел операционного управления компанией примерно с 2010 года, но был ее конечным владельцем и больше всех интересовал правоохранителей, так как мог возместить ущерб, который они насчитали.

Как рассказывает Валерий Остринский, в 2019 году задержали не только владельца, но и 6 сотрудников компании. Три дня они находились в СИЗО, потом сотрудников вывели из категории обвиняемых в свидетели.

— Это было классическое силовое задержание: маски-шоу, лицом в пол. Тогда это было еще не очень привычно: младший ребенок был дома и все наблюдал. Я ему объяснял: не пугайся, дяди играют в «войнушку». В СИЗО мне рассказали, в чем меня обвиняют. Фактически я согласился с ущербом, который мне обозначили, и начал его выплачивать.

Через три дня меня перевели под домашний арест, там я пробыл около полутора месяцев.

В течение года компания погасила ущерб и пеню соразмерно той добавленной стоимости, которая возникла на нерезидентной организации.

Размер возмещенного ущерба Остринский не называет, но из намеков выходит сумма с более чем 5 нулями.

Предприниматель ожидал, что его дело разрешится в начале 2020 года, но «вероятно, из-за политической перегрузки» органы поставили его на паузу и вернулись к нему в 2021 году. Около двух месяцев назад дело было передано в суд, его рассмотрели за пять заседаний.

В январе этого года Валерия Остринского задержали за флаг с «Погоней», который висел на хуторском колодце с лета. Милиция сослалась на жалобу соседей. За флаг Остринского оштрафовали на 20 базовых величин. Предприниматель не считает, что его нынешний приговор и «административка» за флаг связаны:

— Не думаю. В риторике следователей и прокуратуры я не слышал ничего такого, поэтому не буду заниматься конспирологией. Но понимаю, что в моей ситуации меня довольно просто изолировать от общества, если возникнет такое желание.
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