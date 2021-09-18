











"Из-за санкций, принятых в отношении белорусских нефтеперерабатывающих заводов, Беларусь не может, как раньше, зарабатывать на переработке российской нефти. И интеграция, скорее всего, увеличит предложение нефтепродуктов на российском рынке, прогнозируют эксперты. -- Но в то же время уменьшение экспорта из Беларуси в Европу высвобождает объемы, которые могут заполнить российские компании. Поэтому в целом баланс должен сохраниться. А с учетом того, что экспортное направление для российских НПЗ выгодное (внутренний рынок, даже будучи временами премиальным, не способен потребить весь объем переработки отечественных предприятий), такой своп (белорусы продают на российский внутренний рынок, российские НПЗ – на экспорт) может оказаться даже выгодным.





"Сейчас задача состоит в том, чтобы выработать новый режим функционирования нефтегазовой отрасли Беларуси так, чтобы она не умерла. Но и «жировать» в таких условиях не получится, полгают в России.





Логистика поставок нефти, если речь идет о транзите, вряд ли как-то изменится. В отношении нефти, поступающей для переработки на НПЗ, схема поставок уже меняется – российские компании не стремятся подставляться под риск санкций, поэтому в логистику встраиваются компании, не имеющие значимого «общения» с внешним миром. Уходи ь из-под риска санкций и при этом продолжать работу российские компании уже худо-бедно научились.





В большей степени эта интеграция окажет влияние на российский федеральный бюджет. Фактически речь идет о выравнивании экономики функционирования белорусской нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей с российскими. Это включает в себя весь набор бюджетных компенсаций. Предоставить их напрямую текущее законодательство не позволит, поэтому Минфину придется создавать какие-то параллельные механизмы финансирования. Если рассматривать этот шаг как шаг в сторону дальнейшей интеграции Беларуси и России, то такие затраты и маневры скорее оправданны, чем нет. Но все же «стрелять себе в ногу» (то есть делать какие-то шаги, заведомо нанося вред отечественным компаниям) в правительстве вряд ли будут.