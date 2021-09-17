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Виски из Паричей и джин из Нарочи. Как частники завоевывают белорусский рынок крепкого спиртного

Два частных производителя крепкого алкоголя из Беларуси отметились в рейтинге The Millionaire`s Club 2021, в который входят самые популярные спиртные напитки в мире. Ни один из госов в него не попал.

Виски из Паричей и джин из Нарочи. Как частники завоевывают белорусский рынок крепкого спиртного
Владельцами брендов «Бульбашъ» и «Сваяк», годовое производство которых превысило 1 млн девятилитровых кейсов, являются одни из самых успешных производителей спиртного на белорусском рынке: «Завод Бульбашъ» и Минский завод виноградных вин.

В списке, составленном профильным изданием Drinks International, «Бульбашъ» стал 125-м и одним из десяти самых быстрорастущих водочных брендов мира. Согласно данным составителей рейтинга, в 2020 году прирост продаж белорусского бренда составил 8% и достиг 1,4 млн девятилитровых кейсов. Положительная динамика позволила «Бульбашъ» подняться по сравнению с предыдущим списком на две позиции.

«Сваяк» в свою очередь занял 130-е место с минимальным показателем для попадания в список - с 1 млн девятилитровых кейсов.

Преодолеть минимальную планку в 2020 году смогли 155 бренда крепких алкогольных напитков. Возглавляет «рейтинг миллионеров» на протяжении многих лет корейское соджу Jinro от производителя Hite Jinro. Его продажи выросли еще на 10% и составили недосягаемые для остальных 95,3 млн девятилитровых кейсов. У занявших второе и третье места джина Ginebra San Miguel (от компании San Miguel) и индийского виски McDowell`s №1 (производитель - Diageo/United Spirits) объем реализации составил, соответственно, 31,2 млн и 25,7 млн девятилитровых кейсов.

Самое высокое место (16-ое) от производителей из постсоветских стран заняла водка «Хортица» компании Global Spirits. Ею было произведено 10,4 млн девятилитровых кейсов, и в водочной категории это второй после Smirnoff результат.

Частники vs государство

Попадание в рейтинг The Millionaire`s Club 2021 двух «частновладельческих» брендов отражает ситуацию на белорусском рынке крепкого спиртного, при которой частники за относительное короткое время сумели отвоевать долю у государственных предприятий и продолжают ее увеличивать. Те же «Завод Бульбаш» и МЗВВ, владельцами которых являются, соответственно, Сергей Борок и хозяева «Евроторга» Владимир Василько и Сергей Литвин, входят в число крупнейших налогоплательщиков страны. МЗВВ, например, в столице на протяжении многих лет по сумме уплачиваемых налогов опережает госхолдинг «Минск Кристалл Групп». А «Завод Бульбаш» на уровне Минской области соперничает за второе (после «Беларуськалия») место с российским нефтетрейдером «РН-Запад» и американо-греческим заводом «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

«Завод Бульбаш» был основан в 2004 году, МЗВВ работает с 2000 года, в 2008 и 2016 годах приобретя дополнительные производственные площадки в Бресте и Чашниках. В 2008 году как завод виноградных вин «Юбилейный» в Гомельском районе стартовал производственный проект алкодилеров Сергея Тюшкевича и Виталия Поветкина из «Белвингрупп». Сейчас – это третий по объемам частный производитель крепкого алкоголя «Производственная компания «Сябры», которая с 2019 года принадлежит дистрибутору Сергею Ткачуку.

Несмотря на жесткую конкуренцию, в 2010-е частный бизнес продолжил инвестировать в этот рынок, открыв еще несколько крупных предприятий. Их отличие в том, что инвесторы выбрали неводочные ниши, сосредоточившись, в частности, на выпуске коньяка и недорогих виски, джина и других видов горячительного.

В 2012 году в присутствии Александра Лукашенко был дан старт новому коньячному производству – заводу «Армянский стандарт». В него годом ранее инвестировал владелец Ереванского коньячно-винно-водочного комбината «Арарат» и Multi Group Гагик Царукян. Партнером армянского бизнесмена стало предприятие «Беларусьторг», входящее в структуру Управления делами Президента РБ.

В 2020 году Гагик Царукян сделал приращение активов на территории Беларуси: за 6,6 млн рублей он приобрел 89,7% акций государственного пивоваренного завода «Брестское пиво».

В 2012 году появился еще один крупный нишевый игрок на рынке крепкого алкоголя страны – «Паричская винарня». Инвесторами в производство, которое специализируется на выпуске виски, стали минчане Павел Алейников и Вадим Курсевич. Винарня расположена на месте выкупленного ими в городском поселке Паричи местного консервного завода.

Третий значимый игрок, появившийся в последнем десятилетии, это «Винокурня Нарочь». Предприятие было создано на базе основанного еще в 1845 году завода, который после развала СССР переходил из одних государственных рук в другие, пока в 2013 году в него не инвестировали частники. Ими стали владельцы «Завода Бульбаш», которые вместе с государственным партнером, наладили в Нарочи выпуск белорусских виски, коньяка, рома, джина, кальвадоса и прочего горячительного.

В прошлом году Межведомственная комиссия, существующая при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, впервые внесла «Винокурню Нарочь» в перечень компаний, обеспечивающих исключительное право государства на импорт алкогольной продукции.
Ежедневник
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