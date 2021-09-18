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Россия вводит оплату на участке трассы М-1 "Беларусь"

Правительство России утвердило введение платы на трассе М-1 "Беларусь" на участке с 32 км по 83 км в Московской области.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина. Согласно документу, этот участок трассы будет платным до 1 мая 2109 года.

Документом также утверждены альтернативные бесплатные маршруты: Можайское шоссе и трасса А-108 "Московское большое кольцо".
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