Россия вводит оплату на участке трассы М-1 "Беларусь"
Правительство России утвердило введение платы на трассе М-1 "Беларусь" на участке с 32 км по 83 км в Московской области.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина. Согласно документу, этот участок трассы будет платным до 1 мая 2109 года.
Документом также утверждены альтернативные бесплатные маршруты: Можайское шоссе и трасса А-108 "Московское большое кольцо".
09:26 18/09/2021
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