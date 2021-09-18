Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина. Согласно документу, этот участок трассы будет платным до 1 мая 2109 года.





Документом также утверждены альтернативные бесплатные маршруты: Можайское шоссе и трасса А-108 "Московское большое кольцо".



