Загрязненные купюры принимают в банке и бесплатно отмывают от загрязнений. После стирки деньги сушат, проверяют их подлинность и возвращают владельцам. Для всей этой процедуры в Бундесбанке есть специальные машины.





Особенно много работы по стирке денег стало после масштабных летних наводнений в Германии. На очистку в Бундесбанк поступили загрязненные банкноты на 51 млн евро. Их пришлось отмывать от ила, бензина и следов канализации.



