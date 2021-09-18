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Посмотрите, как в немецком банке отмывают деньги. В прямом смысле слова

Немецкий федеральный банк в буквальном смысле отмывает деньги.

Загрязненные купюры принимают в банке и бесплатно отмывают от загрязнений. После стирки деньги сушат, проверяют их подлинность и возвращают владельцам. Для всей этой процедуры в Бундесбанке есть специальные машины.

Особенно много работы по стирке денег стало после масштабных летних наводнений в Германии. На очистку в Бундесбанк поступили загрязненные банкноты на 51 млн евро. Их пришлось отмывать от ила, бензина и следов канализации.
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