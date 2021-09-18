







Овощеводческая отрасль – одна из самых рентабельных.





– Объемы ежегодно производимой овощной продукции позволяют Беларуси не только полностью закрыть общереспубликанские потребности, но и иметь свободные ресурсы для организации экспорта, – отметил Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. – В государственный реестр для промышленного возделывания включены 184 сорта картофеля (53 – отечественной селекции), более 2,6 тысячи сортов и гибридов овощных и бахчевых, а также 432 сорта плодовых и ягодных культур. В этом году белорусские аграрии планируют получить не менее 5,8 миллиона тонн картофеля, 1,8 миллиона тонн овощей и 720 тысяч тонн плодово-ягодных культур.





Замминистра подчеркнул, что в последние годы значительно расширен ассортимент овощных культур, выращиваемых как в защищенном, так и открытом грунте – прибавили более 40 наименований. В стране возделываются почти все виды культур, подходящие под наши климатические условия. Одно из наиболее динамично развивающихся направлений – выращивание бахчевых, в частности, арбуза: в этом году ожидают получить урожай более 4 тысяч тонн. К слову, сельхозорганизации страны уже реализовали более тысячи тонн белорусской ягоды, которая содержит в три раза меньше нитратов, чем допустимо по норме.







Ректор Гродненского государственного аграрного университета Витольд Пестис напомнил об эксперименте, которой проводит аграрный университет, пишет "Гродненская правда":

– Наш университет во главе с главным овощеводом страны, профессором Александром Аутко демонстрирует чудеса выращивания плодоовощных культур. Сегодня селекция и генетика позволяют выращивать такие культуры, о которых раньше могли мечтать: дыни, арбузы не менее чем 30 сортов. Мы достигли совершенства в организации питания растений, причем выращиваем экологически чистую продукцию. Потому странно, что до сих пор страна завозит овощи из-за рубежа.





Впрочем "странно" - слово не научное. Почему каждую весну мы сталкиваемся с тем, что на прилавках есть импортные морковка, яблоки, чеснок, но нет ничего белорусского?