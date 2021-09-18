+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Урожай-2021: В этом году белорусские аграрии планируют получить не менее 5,8 миллиона тонн картофеля. Это меньше, чем в прошлом году

Вопросы развития плодоовощеводческой отрасли, обеспечения белорусов качественными отечественными овощами, построения взаимовыгодного сотрудничества между производителями и торговыми структурами обсудили на республиканском семинаре «Развитие овощеводства в Беларуси» на базе ОАО «Василишки» Щучинского района.



Овощеводческая отрасль – одна из самых рентабельных. 

– Объемы ежегодно производимой овощной продукции позволяют Беларуси не только полностью закрыть общереспубликанские потребности, но и иметь свободные ресурсы для организации экспорта, – отметил Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. – В государственный реестр для промышленного возделывания включены 184 сорта картофеля (53 – отечественной селекции), более 2,6 тысячи сортов и гибридов овощных и бахчевых, а также 432 сорта плодовых и ягодных культур. В этом году белорусские аграрии планируют получить не менее 5,8 миллиона тонн картофеля, 1,8 миллиона тонн овощей и 720 тысяч тонн плодово-ягодных культур.

Замминистра подчеркнул, что в последние годы значительно расширен ассортимент овощных культур, выращиваемых как в защищенном, так и открытом грунте – прибавили более 40 наименований. В стране возделываются почти все виды культур, подходящие под наши климатические условия. Одно из наиболее динамично развивающихся направлений – выращивание бахчевых, в частности, арбуза: в этом году ожидают получить урожай более 4 тысяч тонн. К слову, сельхозорганизации страны уже реализовали более тысячи тонн белорусской ягоды, которая содержит в три раза меньше нитратов, чем допустимо по норме.

Ректор Гродненского государственного аграрного университета Витольд Пестис напомнил об эксперименте, которой проводит аграрный университет, пишет "Гродненская правда":
– Наш университет во главе с главным овощеводом страны, профессором Александром Аутко демонстрирует чудеса выращивания плодоовощных культур. Сегодня селекция и генетика позволяют выращивать такие культуры, о которых раньше могли мечтать: дыни, арбузы не менее чем 30 сортов. Мы достигли совершенства в организации питания растений, причем выращиваем экологически чистую продукцию. Потому странно, что до сих пор страна завозит овощи из-за рубежа.

Впрочем "странно" - слово не научное. Почему каждую весну мы сталкиваемся с тем, что на прилавках есть импортные морковка, яблоки, чеснок, но нет ничего белорусского?
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]