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В ЕАЭС могут появиться супербанки

Введение стандартизированных банковских лицензий стало одной из тем для обсуждения принятия дорожных карт по новому этапу интеграции Беларуси и России.

 Об этом в интервью РБК сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
К банкам, которые будут допущены на рынки всех стран Евразийского экономического союза, будут предъявляться максимальные требования, при этом для финансовых учреждений, которые планируют работать только на локальных рынках, сохранятся требования национальных регуляторов. По мнению Набиуллиной, такое разделение необходимо сохранить в том числе и в целях разделения национальных систем страхования вкладов — чтобы страховка вкладчиков белорусских банков не осуществлялась за счет российских страховых резервов. Глава ЦБ также сослалась на опыт Евросоюза, где именно проблема страхования вкладов за чужой счет стала препятствием для создания банковского союза, пишет officelife.media
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