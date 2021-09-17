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Финансовая профилактика! В Китае запретили прогнозировать курс юаня

Китайские брокерские компании перестали давать прогнозы по курсу юаня под давлением властей, усиливающих контроль за медиапространством и финансовыми рынками.

Как сообщает Reuters, все крупнейшие китайские брокеры, прежде открыто прогнозировавшие юань, теперь вместо значений курса ограничиваются широкими диапазонами или пространными рассуждениями, опасаясь попасть под горячую руку китайского ЦБ и Государственной администрации валютного обмена (SAFE).

Проанализировав несколько месяцев брокерской аналитики, Reuters не обнаружил ни одного конкретного прогноза по юаню. Источники агентства в банках и брокерских компаниях подтвердили, что это стало распространенной практикой и длится уже некоторое время. По словам валютных трейдеров из двух китайских банков, новый тренд стал результатом давления Народного банка Китая и его валютного подразделения, пишет thinktanks.by
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