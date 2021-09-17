Как сообщает Reuters, все крупнейшие китайские брокеры, прежде открыто прогнозировавшие юань, теперь вместо значений курса ограничиваются широкими диапазонами или пространными рассуждениями, опасаясь попасть под горячую руку китайского ЦБ и Государственной администрации валютного обмена (SAFE).





Проанализировав несколько месяцев брокерской аналитики, Reuters не обнаружил ни одного конкретного прогноза по юаню. Источники агентства в банках и брокерских компаниях подтвердили, что это стало распространенной практикой и длится уже некоторое время. По словам валютных трейдеров из двух китайских банков, новый тренд стал результатом давления Народного банка Китая и его валютного подразделения, пишет thinktanks.by



