







Александр Лукашенко на саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал решительно переходить на использование национальных валют в торговле, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что зависимость от «известной мировой валюты» делает страны объединения уязвимыми и лишает их конкурентных финансовых и экономических преимуществ. Глава Беларуси, имея в виду американский доллар, напомнил, что его все чаще начинают использовать как оружие, и призвал избавляться от него.





Для Беларуси вопрос долларовой зависимости является особенно критичным. Практически весь государственный долг приходится на займы в иностранной валюте, при этом ее приток в республику остановился.

Два месяца назад вступил в силу апрельский указ Лукашенко, позволяющий Нацбанку вести конфискацию валюты и вводить различные валютные ограничения. На такие действия регулятор может пойти в случае угрозы национальной безопасности.





Валютные доходы республики могут резко сократиться в декабре, когда остановится экспорт калийных удобрений через Литву. К этому приведут американские санкции, делающие такой маршрут слишком опасным для партнеров белорусского поставщика.





Одновременно продолжают сокращаться валютные депозиты населения в белорусских банках. С начала года кредитные организации республики выдали со своих счетов 744,9 миллиона долларов, по состоянию на 1 сентября у них осталось 3,895 миллиарда долларов, пишет Лента.ру.



