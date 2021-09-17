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Лукашенко призвал решительно избавляться от долларов

Лукашенко на саммите ШОС призвал перейти на национальные валюты и избавляться от доллара



Александр Лукашенко на саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал решительно переходить на использование национальных валют в торговле, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что зависимость от «известной мировой валюты» делает страны объединения уязвимыми и лишает их конкурентных финансовых и экономических преимуществ. Глава Беларуси, имея в виду американский доллар, напомнил, что его все чаще начинают использовать как оружие, и призвал избавляться от него.

Для Беларуси вопрос долларовой зависимости является особенно критичным. Практически весь государственный долг приходится на займы в иностранной валюте, при этом ее приток в республику остановился.
Два месяца назад вступил в силу апрельский указ Лукашенко, позволяющий Нацбанку вести конфискацию валюты и вводить различные валютные ограничения. На такие действия регулятор может пойти в случае угрозы национальной безопасности.

Валютные доходы республики могут резко сократиться в декабре, когда остановится экспорт калийных удобрений через Литву. К этому приведут американские санкции, делающие такой маршрут слишком опасным для партнеров белорусского поставщика.

Одновременно продолжают сокращаться валютные депозиты населения в белорусских банках. С начала года кредитные организации республики выдали со своих счетов 744,9 миллиона долларов, по состоянию на 1 сентября у них осталось 3,895 миллиарда долларов, пишет Лента.ру.
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