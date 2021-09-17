ЕС предлагает местным банкам финансирование и гарантии, чтобы им было проще кредитовать, а малому и среднему бизнесу — получить поддержку на более выгодных условиях. Например, кредиты по более низкой процентной ставке, на больший срок или кредиты в белорусских рублях вместо иностранной валюты. Посмотрите, что может вам предложить Белинвестбанк.





Например, Ирина Сережонок и ее компания SuomiKids, белорусский бренд высокотехнологичной детской одежды, в рамках инициативы ЕС EU4Business обратилась в ЕБРР за консультацией о том, как выйти на зарубежные рынки, создать рекламную стратегию, усовершенствовать систему поощрений для сотрудников и программу лояльности для покупателей. Разработанный бизнес-план помог привлечь кредит в банке на расширении торговой сети и внедрение инноваций. В результате бренд SuomiKids удвоил клиентскую базу, на 116% увеличил оборотный капитал и на 80% — продажи.





Как подать заявку на банковский кредит? Какие требования?





ЕС предлагает многочисленные варианты для разных видов предприятий. Например, дает льготные кредиты микропредприятиям и семьям с низким доходом, а также женскому бизнесу.





Посмотрите условия для банков — партнёров ЕС на сайте EU4Business и позвоните прямо в банк. Только не забудьте упомянуть программу EU4Business. Всё очень просто!





Пандемия показала, что моя продукция или услуги пользуются спросом. Как мне расширить бизнес?





Чтобы поддерживать белорусских предпринимателей, ЕС также выделяет значительные средства на услуги по развитию бизнеса. Эта помощь доступна через местные бизнес-ассоциации и агентства. Возможностей для развития бизнеса много, выберите лучшую для себя и свяжитесь с организацией напрямую!





Например, предприятия под руководством женщин поддерживаются EU4Business в рамках консультационной программы ЕБРР «Женщины в бизнесе». Программа предоставляет консультации по многим вопросам — как самому создать сайт или внедрить систему управления качеством по стандартам ISO, повысить энергоэффективность или лучше управлять персоналом. Инициатива находит квалифицированных местных консультантов и частично оплачивает их услуги.





Предприниматели также могут проконсультироваться о расширении бизнеса и повышении эффективности в рамках программы «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» (LED), реализуемой ПРООН.





Я считаю, что экспорт в ЕС поможет моему бизнесу выйти из кризиса. С чего начать?





Действительно, это отличный способ расширить свой бизнес! И мы можем предложить кое-что интересное.





Служба поддержки Восточного партнерства инициативы EU4Business поможет вам определить препятствия и лучше понять законодательство и процедуры реализации товаров и услуг. Онлайн-платформа «одно окно», которая вскоре заработает, предоставит доступ к торговой информации (тарифы, нетарифные меры, налоги, торговая статистика и процедуры).





Проект «EU4Business: Соединяя компании» поддерживает малые и средние предприятия — экспортеры товаров в ЕС. Вы можете подать заявку на обучение, менторство и даже на поиск и установление контакта с подходящими вам бизнесами в ЕС.





Есть предприниматели, которые уже получили помощь?





За 2019 и 2020 годы 2 863 малых и средних предприятия в Беларуси получили поддержку по инициативе EU4Business. В том числе 821 предприниматель получил кредитов по программам поддержки бизнеса на общую сумму 24,23 миллиона евро. Состоялось более 1 846 консультаций. Доход таких предприятий в 2020 году вырос на 8% и составил почти 45,91 миллиона евро. За один только 2020 год благодаря оказанной помощи было создано 5 895 рабочих мест.





Вот несколько историй успеха таких же компаний, как ваша.





Наталья Васько получила в рамках EU4Business финансовую помощь на открытие центра поддержки начинающих пчеловодов, чтобы популяризовать разведение пчел в своем регионе. В центре молодых пчеловодов обучают технологиям и предоставляют профессиональное оборудование.





Светлана и Вячеслав Тальчуки, фермеры из агрогородка Велетин Хойникского района Гомельской области, посещали специальные курсы при поддержке ЕС о том, где и как искать клиентов, как увеличить продажи. Они научились делать презентации и снимать качественные видео. Вместе с другими фермерами пара также подала заявку на реализацию социального проекта и получила дополнительное финансирование.



