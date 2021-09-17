По данным Национального статистического комитета, в сравнении с прошлым годом ежедневные траты белорусов в магазинах возросли.





За январь-август 2021 года однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составил 16,9 рубля, тогда как за аналогичный период 2020 года – 15,2 рубля.





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Об этом 16 сентября проинформировала пресс-служба Белстата.





Розничный товарооборот за 8 месяцев нынешнего года составил 38,6 миллиарда рублей, или 100,5 % в сопоставимых ценах к январю-августу 2020 года.

Оптовый товарооборот за январь-август составил 83,4 миллиарда рублей, или 107 % в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года.





На розничный товарооборот торговых организаций пришлось 92,4 % от общего розничного товарооборота, за 8 месяцев он составил 35,7 миллиарда рублей, или 101,3 % в сопоставимых ценах к январю-августу 2020 года.





В общепите товарооборот составил 2,1 миллиарда рублей, или 118,5 % в сопоставимых ценах к январю-августу 2020 года.



