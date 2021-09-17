Россия не будет поставлять нефть в Новополоцк и снизит поставки в Мозырь
График экспорта на четвертый квартал 2021 года предусматривает поставку 53,49 млн т российской нефти по сравнению с 51,86 млн т, запланированных на III квартал, свидетельствует документ, с которым ознакомился "Интерфакс".
В соответствии с графиком, в четвертом квартале, как и в третьем квартале не предусмотрено поставок на Новополоцкий НПЗ (ОАО "Нафтан"), а поставки на Мозырский НПЗ снизятся с 2,36 млн т в III квартале до 1,98 млн т в IV кв.
Во втором квартале в графике были указаны поставки на Новополоцкий НПЗ и Мозырский НПЗ в объеме по 2,25 млн тонн.
Напомним, Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан".
По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года были разрешены только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения сотрудничества с ними.
Крупные российские нефтяные компании в мае перестали отправлять сырье на "Нафтан", весь объем был поставлен прочими недропользователями (то есть не входящими, согласно терминологии официальной статистики, в число основных).
17:43 17/09/2021
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