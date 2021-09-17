Такая риторика не нова, и недавно в сети появился проект правок в Налоговый кодекс, однако пока неизвестно, настоящий ли это документ. А с 17 августа в Минске на неопределённый срок прекратили регистрацию ИП.





По мнению экспертов, нововведения в опубликованном документе вполне могут оказаться настоящими. По крайней мере, они гармонируют с заявлениями и поведением властей.





Еврорадио разобралось, в чём суть изменений для ИП и почему они негативно отразятся на работе предпринимателей и экономике в целом.

Приостановка регистрации ИП вряд ли связана с изменениями в НК

Среди предполагаемых изменений — запрет для ИП на использование упрощённой системы налогообложения. Ставки налогов по УСН составляют 5% от выручки для тех, кто не платит НДС. И 3% для плательщиков НДС.





С принятием нововведений ИП могут быть переведены на общую систему налогообложения. Тогда платить придётся уже 16% от выручки с вычетом расходов. Также появятся расходы на бухгалтера и усложнится ведение документов. При УСН администрирование намного проще.





С 2023 года может быть отменён и единый налог для большинства видов деятельности ИП.





По мнению члена правления и эксперта Ассоциации налогоплательщиков, советника по налоговым вопросам адвокатского бюро “Горецкий и партнёры” Натальи Звороно, прекращение регистрации ИП в Минске не связано с возможными ужесточениями налогового законодательства для них.





— В областях продолжают регистрацию ИП. Скорее всего, там действительно есть какая-то техническая проблема. Возможно, какое-то новое ПО устанавливалось и что-то с ним пошло не так. По фактуре связывать это с документом не вижу оснований, — говорит Наталья Звороно. — То, что прописано в документе, история давняя и связана с высказыванием Лукашенко о том, что ИП используются в разных схемах по минимизации налогов.





Кроме того, по мнению чиновников, организации, которые пользуются УСН, вносят не такой большой вклад в пополнение бюджета, хотя их выручка позволяет платить больше.





Бюджет пополнить можно, но о цене не говорится

Собеседница отмечает, что если рассматривать только цель по увеличению доходной части бюджета, то повышение налогов в любой стране имеет экономический смысл. Однако конкретно белорусскую ситуацию с ИП нужно оценивать комплексно.





— Фискальная система — неотъемлемая часть экономической системы, и любые изменения в подходах взимания налогов неизбежно отражаются на экономике и экономическом климате в целом. Проблема в том, что пока мы не знаем, настоящий ли это документ, и не видим обоснования. Возможно, там учтены последствия.





Вклад ИП в ВВП в 2020 году составил 3,1%. Это чуть больше чем 1,86 млрд долларов.





— При этом мы не знаем, сколько из них работали по УСН. В процентном соотношении 3,1% — это немного, но это категория оценочная. Мы же не можем говорить, что просто лишимся ИП. Ведь это конкретные люди.





Значит, будет категория физических лиц, которая всё равно будет субъектом налоговых отношений. Соответственно, этот субъект налоговых отношений попадёт в какую-то налоговую категорию, — говорит Наталья Звороно.

ИП могут стать самозанятыми или юрлицами

По общей системе налогообложения придётся платить 16% с выручки / Еврорадио

Здесь у ИП два пути. Если индивидуальные предприниматели не захотят переходить на общую систему налогообложения, то придётся стать самозанятыми.





Для самозанятых применяется единый налог. Его величина устанавливается в зависимости от вида деятельности и территории, на которой ведётся деятельность. Суммы в месяц могут варьироваться от 9 рублей до 143 рублей.





При этом не все ИП смогут перейти в статус самозанятых, ведь сферы деятельности для них ограничены. Рабочие места для других самозанятые тоже создавать не могут.





— Можем предположить, что расширится категория самозанятых, — продолжает Наталья Звороно. — Есть второй путь для тех, кто не хочет платить налоги как физлица. Это создание юрлица, которое может воспользоваться либо общей системой налогообложения [с налогом в 16% от прибыли. — Еврорадио], либо неким иным специальным режимом, если можно на него претендовать.





По мнению экономиста Ярослава Романчука, предполагаемые изменения — ужесточение требований к ИП и тем, кто, с точки зрения власти, платит мало налогов.





— Эта норма активно обсуждается. Более того, судя по поведению и по мнению Минфина и Совета Министров, она уже практически предрешена. Здесь, безусловно, доминируют военно-идеологические, а не социально-экономические факторы. Просто решено закатать в асфальт и ограничить возможности такой организационно-правовой формы, как ИП, и ещё больше регулировать деятельность ИП и самозанятых.





“В Европе ждут тех, кто въезжает не за подачками, а на работу”

При таких подходах каких-либо весомых обоснований изменений в Налоговый кодекс ожидать не стоит, уверен эксперт.





— Ожидания увидеть обоснования граничат с инфантилизмом. В стране, в которой во главу угла поставлена лояльность тоталитарному правителю, ссылки на коммерческую целесообразность, рабочие места, самозанятость, культуру предпринимательства не приемлются. — говорит Ярослав Романчук. — Поэтому белорусские власти никогда не делали полноценный анализ выгод и убытков от проведения своей экономической политики. И тем более не делают этого, когда доминируют эмоции, желание загнать под плинтус и закатать в асфальт.





В Беларуси около 270 тысяч индивидуальных предпринимателей. Кроме того, некоторые из них не только создали рабочее место для себя, но и трудоустраивают других. По оценке индивидуального предпринимателя и экономического обозревателя Алеся Герасименко, ИП в Беларуси — это 340 тысяч рабочих мест, или 8% от занятых в экономике.





— Белорусы уже показали за 25 лет, куда они деваются, если им нет места на рынке труда. Они уезжают, — продолжает Ярослав Романчук.





— Около миллиона людей уехало за рубеж. Последние события принудили к выезду ещё к порядка 250–300 тысяч человек. В режиме, когда Польша, Литва, Германия создают благоприятные условия конкуренции на рынке труда, естественно, такого рода миграция будет приветствоваться ими. Им нужны молодые здоровые люди, которые не въезжают в страну за подачками из бюджета, а будут работать.





Экономист считает, что несколько десятков тысяч предпринимателей решат строить бизнес за рубежом. Другие будут уходить в теневую экономику.





— Ущерб от этого будет исчисляться не тремя процентами ВВП, а гораздо более серьёзной суммой, которая в долгосрочной перспективе превышает миллиарды долларов, — заключает Ярослав Романчук.