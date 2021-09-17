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Беларуский лес будут продавать и в Японию

Один из крупнейших поставщиков лесопродукции на японский рынок, компания Shimizu Lumber намерена закупать пиломатериалы на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ)


"Компания уже завершила оформление документов, став первым аккредитованным на БУТБ резидентом Японии. В результате география биржевой торговли расширилась до 68 стран мира", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе биржи.

Там пояснили, что Shimizu Lumber занимается заготовкой и переработкой древесины, импортом и экспортом пилопродукции, производит стройматериалы и мебель, а также оказывает транспортно-логистические услуги. 

"Выход на белорусский рынок компания рассматривает как возможность диверсификации источников поставок продукции деревообработки - прежде всего обрезных пиломатериалов хвойных пород, которые весьма востребованы в Японии", - рассказали в пресс-службе.

Shimizu Lumber Co., Ltd основана в 1950 г. Основная сфера деятельности - производство и реализация пиломатериалов. Штаб-квартира компании располагается в Кобе (остров Хонсю, Япония). Также имеются представительства в США и Канаде.
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