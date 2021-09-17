



"Компания уже завершила оформление документов, став первым аккредитованным на БУТБ резидентом Японии. В результате география биржевой торговли расширилась до 68 стран мира", - сообщили агентству " Интерфакс-Запад " в пресс-службе биржи.





Там пояснили, что Shimizu Lumber занимается заготовкой и переработкой древесины, импортом и экспортом пилопродукции, производит стройматериалы и мебель, а также оказывает транспортно-логистические услуги.





"Выход на белорусский рынок компания рассматривает как возможность диверсификации источников поставок продукции деревообработки - прежде всего обрезных пиломатериалов хвойных пород, которые весьма востребованы в Японии", - рассказали в пресс-службе.





Shimizu Lumber Co., Ltd основана в 1950 г. Основная сфера деятельности - производство и реализация пиломатериалов. Штаб-квартира компании располагается в Кобе (остров Хонсю, Япония). Также имеются представительства в США и Канаде.