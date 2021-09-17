The Village Беларусь уже рассказывал, что в столицу приходит торговая сеть «ПерекрестОК», которую развивает могилевская компания «РольфТрэйд». Сейчас стали известны точные дата и адрес открытия.





На улице Свердлова на днях появился биллборд с текстом «Сеть магазинов «ПерекрестОК». Вакансии в новом гипермаркете ул. Свердлова, 11».





По этому адресу, на углу с улицей Ульяновской, находится многофункциональный комплекс «Центрополь», который номинально открыли еще год назад, но до сих пор он выглядит не очень обжитым.





Судя по чертежам этажей, площадь торгового зала магазина (в экспликации называется «супермаркет») составляет 1.116 квадратных метров.





В центре найма сотрудников подтвердили, что гипермаркет откроется 10 октября.





Согласно данным торгового реестра, сейчас сеть «ПерекрестОК» насчитывает 19 магазинов, 18 из которых расположены в Могилеве и один — в Бобруйске. Ритейлер имеет один гипермаркет «Перекресток Авеню» площадью 3.100 кв.м., два супермаркета площадью более 1.000 кв.м. Остальные магазины имеют площадь от 60 до 850 кв.м.





Два года назад сообщалось, что на первом уровне «Центрополя» откроется супермаркет Bigzz, но с тех пор все магазины сети закрылись, а компания ушла в ликвидацию.