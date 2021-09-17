С начала недели белорусский рубль подорожал к валютной корзине на 0,63%.





Курс доллара снизился ещё на 0,0024 BYN до 2,4826 BYN/USD. Это минимальный уровень за последние 98 дней. Всего 0,0016 BYN не хватило сегодня белорусскому рублю, чтобы отбросить доллар на минимум почти за 400 дней.





Евро подешевел на 0,0027 BYN до 2,9240 BYN/EUR до минимума за 1 год и 1 месяц.





За последние восемь торговых сессий евро ни разу не дорожал, а вот его суммарное падение за это время составило 0,0654 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0077 BYN до 3,4226 BYN/100 RUB до минимума за 17 дней.





Итоги недели 13-17 сентября 2021 на валютном рынке Беларуси

Вторую неделю подряд белорусский рубль дорожает сразу ко всем валютам:





курс доллара −0,0173 BYN (−0,69%);

курс евро −0,0364 BYN (−1,23%);

курс российского рубля −0,0130 BYN (−0,38%);

корзина валют −0,63%.





Московская биржа

Уходя на выходные Банк России поднял официальный курс доллара на 13 копеек до 72,5602 RUB/USD и покинул минимум за 2,5 месяца.





Официальный курс евро вырос всего на 10 копеек до 85,4614 RUB/EUR и оставил минимум за 14,5 месяцев.





Итоги недели 13-17 сентября 2021 на валютном рынке России





Российский рубль уже третью неделю подряд укрепляется и к доллару, и к евро:





курс доллара −0,1998 RUB (−0,27%);

курс евро −0,6864 RUB (−0,80%)