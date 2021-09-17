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Кнырович возглавит развитие международного бизнеса стартап-хаба "Имагуру"

Бизнесмен Александр Кнырович возглавит развитие международного бизнеса "Имагуру"

Кнырович возглавит развитие международного бизнеса стартап-хаба "Имагуру"
Александр Кнырович возглавит развитие международного бизнеса «Имагуру», сообщается на сайте cтартап-хаба.

«Я благодарен команде Имагуру за возможность вернуться к полноценной работе после 4,5 лет проведенных в вынужденном профессиональном простое.

Меня всегда вдохновляла работа стартап-хаба Имагуру, направленная на развитие предпринимательского сообщества в Республике Беларусь, профессиональное обучение, вовлечение местных команд в международное сотрудничество.

Надеюсь, что вместе, в сегодняшних непростых условиях, мы сможем построить широкую инфраструктуру поддержки как технологических стартапов, так и крайне необходимых сейчас гражданских инициатив, способных объединить беларусов, вынужденно и временно покинувших Родину», - прокомментировал назначение Кнырович.

Напомним, Александр Кнырович - предприниматель, ментор и инвестор. Более 20 лет Александр руководил группой строительных компаний «Сармат». Александр один из основателей сообщества «бизнес-ангелов» и венчурных инвесторов «БАВИН», а также известный в бизнес-среде эксперт, колумнист и спикер.

Недавно он вышел на свободу после 5 лет заключения якобы за "коррупцию" и вскоре покинул Беларусь. 
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