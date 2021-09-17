Александр Кнырович возглавит развитие международного бизнеса «Имагуру», сообщается на сайте cтартап-хаба.



«Я благодарен команде Имагуру за возможность вернуться к полноценной работе после 4,5 лет проведенных в вынужденном профессиональном простое.





Меня всегда вдохновляла работа стартап-хаба Имагуру, направленная на развитие предпринимательского сообщества в Республике Беларусь, профессиональное обучение, вовлечение местных команд в международное сотрудничество.





Надеюсь, что вместе, в сегодняшних непростых условиях, мы сможем построить широкую инфраструктуру поддержки как технологических стартапов, так и крайне необходимых сейчас гражданских инициатив, способных объединить беларусов, вынужденно и временно покинувших Родину», - прокомментировал назначение Кнырович.





Напомним, Александр Кнырович - предприниматель, ментор и инвестор. Более 20 лет Александр руководил группой строительных компаний «Сармат». Александр один из основателей сообщества «бизнес-ангелов» и венчурных инвесторов «БАВИН», а также известный в бизнес-среде эксперт, колумнист и спикер.





Недавно он вышел на свободу после 5 лет заключения якобы за "коррупцию" и вскоре покинул Беларусь.







