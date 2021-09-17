Об этом на круглом столе «Цифровые валюты центральных банков» заявила начальник управления исследований и стратегического развития Нацбанка Наталья Мирончик.





По ее словам, цифровизация фиатных денег сейчас активно обсуждается центральными банками и экспертным сообществом. Она отметила, что мир меняется за счет внедрения цифровых технологий. Центробанки сталкиваются с новыми вызовами.





«Мы не можем стоят в стороне от этих процессов. Мы видим, что сейчас изменения уже касаются самой сущности, причины существования института центрального банка, а именно — выпуска, эмиссии и использования денежных средств, вопросы, которые затрагивают их надёжность, безопасность, устойчивость. В этой связи мы планируем проводить активные исследования в области изучения феномена цифровых валют центрального банка с тем, чтобы в ближайшей перспективе для себя определить целесообразность возможности выпуска цифрового белорусского рубля», — сказала Наталья Мирончик.





Она призвала академическое сообщество, технических специалистов активно участвовать в этой работе.





Замначальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Михаил Демиденко подчеркнул, что бела Нацбанк намерен определиться с целесообразностью выпуска цифрового белорусского рубля. Планируется исследовать опыт других центробанков в данной сфере.





«Национальный банк Республики Беларусь не принял решение о том, будет или не будет введен белорусский цифровой рубль», — сказал он.





По его словам, около 86% центробанков изучают данный вопрос на различных стадиях: от исследования до тестирования. Пилотные проекты запущены в России, Казахстане, Европейским центробанком, а Китай тестирует цифровой юань.





На круглом столе был представлен опыт Банка России по внедрению цифрового российского рубля.