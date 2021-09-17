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"Плинтус, под который загнали белорусов, будет опускаться и зарываться в землю"

Экономист Ярославом Романчук – о последних заявлениях от прокуроров

"Плинтус, под который загнали белорусов, будет опускаться и зарываться в землю"
Накануне замгенпрокурора Сергей Хмарук заявил, что ответственность за «участие в антиобщественной деятельности» и ее финансировании для представителей бизнеса будет очень строгой. По его словам, для Генпрокуратуры важно, чтобы «бизнес работал спокойно, платил налоги и служил нашему государству».

«Филин» обсудил с экономистом Ярославом Романчуком высказывания прокурора.

— В Беларуси режим военного коммунизма и жесткой идеологической зачистки любых организационных и информационных центров альтернативной мысли. Поэтому «антиобщественная деятельность» может трактоваться так широко, что любой вид деятельности заранее регламентировать под угрозу или нет нельзя. Нет таких инструкций и методичек.

Собственно, это дает возможность обвинить в нанесении угрозы общественным интересам любого человека, чиновника, преподавателя, интеллектуала, а особенно тех, кто имеет контакт с людьми и работает в информационном поле.

Как это будет реализуемо, после того, как более 50 тысяч белорусов уже пострадали от режима за последний год, трудно сказать. Это граничит с еще большими изгнаниями людей из страны — тех, кто имеет хоть какое-то образование и уровень понимания происходящего.

Люди, думающие об общественной угрозе со стороны бизнеса, полагают, что бизнесмены — это роботы, — отмечает собеседник.

— И им нужно просто отключить функцию критического осмысления реальности и превратиться в пролетариат. Не думаю, что такие высказывания станут с еще более далеко идущими последствиями для бизнеса и предпринимателей. Там уже все зачистили до основания. А тот плинтус, под который власти загнали беларусов, будет опускаться и зарываться в землю. Уже будут задействованы подземные этажи этого самого «беларуского здания».

Так что слова замгенпрокурора – это просто отчет перед силовыми структурами, которые сегодня, по сути, руководят и экономикой страны.
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