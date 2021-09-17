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Группа компаний ViM Union подверглась обыскам

В группу компаний ViM Union, которые занимаются таможенными и логистическими услугами, 16 сентября пришли с обысками силовики. Вопросы возникли у сотрудников департамента финансовых расследований Госконтроля. Среди возможных причин интереса со стороны силовиков — вопросы по уплате налогов.

Группа компаний ViM Union подверглась обыскам

В группу компаний ViM Union входит 9 компаний (5 из них открыты за рубежом — Литве, Латвии, Польше). Эти фирмы занимаются таможенно-логистическими услугами. Это в том числе таможенные, транспортные, сертификация, складская логистика, экспедирование грузов, грузоперевозки.

В Беларуси работают в том числе «Внешевросервис», «Монолитлогистик», «Монолитпроминвест». Нам не удалось сегодня во второй половине дня дозвониться ни в один из головных офисов этих трех компаний. Ответили только в одном из региональных подразделений компании «Внешевросервис». «Вы позвонили в неподходящее время», — ответили нам и уточнили, что в центральном офисе и некоторых региональных подразделениях проводят обыски.

«Сегодня в большинство офисов „Внешевросервис“ нагрянули из ДФР, говорили об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Многие сотрудники компании до сих не выходит на связь, некоторых отпустили, офисы опечатали», — рассказал еще один источник.

Около 18.00 сайт «Внешевросервис» перестал открываться как у пользователей в Беларуси, так и за границей. Около 19.30 также стали недоступны сайты “Монолитлогистик” и всей группы ViM Union.

По информации СМИ, обыски также прошли в компаниях «Монолитлогистик» и «Монолитпроминвест».



Один из основных конкурентов компании «Внешевросервис» — республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис». Оно учреждено Государственным таможенным комитетом Бел руси в 1999 году. Компания оказывает полный комплекс логистических услуг, включая складскую обработку, таможенное оформление, поручительство, экспедирование, международные перевозки грузов любым видом транспорта, разработку и реализацию специального программного обеспечения.
Беларуская праўда
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