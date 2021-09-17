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Предприниматели начинают PR-кампанию по защите малого бизнеса от повышения налогов

Проведение круглого стола на тему готовящихся поправок в Налоговый кодекс запланировано 23 сентября на базе Минского столичного союза предпринимателей и работодателей (МСПиР) совместно с Белорусcким фондом финансовой поддержки предпринимателей. По итогам встречи будет принята резолюция и направлены информационные письма в профильные органы госуправления, сообщила пресс-служба МСПиР.


Ранее различные эксперты, знакомые с вариантами проектов изменений по налогообложению индивидуальных предпринимателей и компаний, применяющих УСН, уже высказывали опасения и указывали на риски для экономики, занятости, бюджетных поступлений в случае реализации ограничительных инициатив. В коридорах власти они стали появляться летом этого года после того, как на одном из совещаний президент Александр Лукашенко охарактеризовал сектор индивидуальных предпринимателей как «колоссальный офшор». 

Заявленные в рамках круглого стола темы касаются проблем налогообложения микро- и малого бизнеса, возможных ограничений на виды деятельности для ИП. Отдельный блок вопросов касается трансформации конкурентной среды, а также рисков бизнес-миграции в связи с угрозами ухудшения делового климата для частного бизнеса в Республике Беларусь. 
OL
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