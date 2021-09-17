



Ранее различные эксперты, знакомые с вариантами проектов изменений по налогообложению индивидуальных предпринимателей и компаний, применяющих УСН, уже высказывали опасения и указывали на риски для экономики, занятости, бюджетных поступлений в случае реализации ограничительных инициатив. В коридорах власти они стали появляться летом этого года после того, как на одном из совещаний президент Александр Лукашенко охарактеризовал сектор индивидуальных предпринимателей как «колоссальный офшор».





Заявленные в рамках круглого стола темы касаются проблем налогообложения микро- и малого бизнеса, возможных ограничений на виды деятельности для ИП. Отдельный блок вопросов касается трансформации конкурентной среды, а также рисков бизнес-миграции в связи с угрозами ухудшения делового климата для частного бизнеса в Республике Беларусь.







