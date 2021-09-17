В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений в сфере АПК, сотрудничество в области поставок продовольствия, племенного птицеводства, а также перспективы открытия Торгового дома Венгрии в Минске.

Отмечается, что товарооборот сельскохозпродукции и продуктов питания между нашими странами в 2020 году превысил 21 млн. долл. США (120.8% к уровню 2019 года). За январь-июль 2021 года - более 12 млн. долл. США (108.2% к аналогичному периоду 2020 года).

Ведется работа по наращиванию объемов взаимных поставок сельскохозпродукции и продовольствия, а также расширению товарной номенклатуры поставляемой продукции. Сегодня Беларусь экспортирует семена, плоды масличных культур. В свою очередь, Венгрия поставляет в Беларусь племенную домашнюю птицу и КРС, семена, овощи, живые растения, шоколад.