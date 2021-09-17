+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Минске может открыться торговый дом Венгрии

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чуторой.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений в сфере АПК,   сотрудничество в области поставок продовольствия, племенного птицеводства, а также перспективы открытия Торгового дома Венгрии в  Минске.
 
Отмечается, что товарооборот сельскохозпродукции и продуктов питания между нашими странами в 2020  году превысил 21 млн. долл. США (120.8% к уровню 2019 года). За январь-июль 2021 года - более 12 млн. долл. США (108.2% к аналогичному периоду 2020 года).
 
Ведется работа по наращиванию объемов взаимных поставок сельскохозпродукции и продовольствия, а также расширению товарной номенклатуры поставляемой продукции. Сегодня Беларусь экспортирует семена, плоды масличных культур. В свою очередь, Венгрия поставляет в Беларусь племенную домашнюю птицу и КРС, семена, овощи, живые растения, шоколад.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]