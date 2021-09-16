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Топ-10 наиболее привлекательных проектов для инвестиций в Беларуси

Эксперты агентства BIK Ratings изучили более 1200 инвестиционных предложений из базы Национального агентства инвестиций и приватизации и отобрали самые перспективные и окупаемые решения.

Топ-10 наиболее привлекательных проектов для инвестиций в Беларуси
В рейтинг вошли как brownfield, так и greenfield-проекты преимущественно с объемом инвестиций до 10 млн долларов, говорится на сайте investinbelarus.by.

В документе проведен SWOT-анализ инвестиционного климата Беларуси, изучена динамика и объемы иностранных инвестиций в экономику страны, пишет Ежедневник.

Аналитики выделили топ-10 наиболее привлекательных проектов для инвестиций в Беларуси.

Итак, одним из проектов является строительство завода горячего цинкования. Предполагаемый объем инвестиций составит 7,7 млн долларов. Называется и срок окупаемости в 3,48 года.

Также в топ-10 проектов входит производство органоминеральных грунтов и удобрений.

Объем инвестиций оценен в1,1 млн долларов на месторождение. Срок окупаемости: 5 лет.

Еще один проект – строительство комплекса по переработке овощей для производства картофеля фри. Комплекс планируется разместить на территории СЭЗ «Брест». Указывается и объем инвестиций 12,5 млн евро. А срок окупаемости 6 лет.

Строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов и производство растительного масла также находятся в списке привлекательных инвестпроектов.  Объем инвестиций первого 8 млн евро, второго - 1,5 млн долларов. Сроки окупаемости: 7,83 лет и 3 года соответственно.

Среди данных проектов также указана детальная разведка и разработка месторождения базальтов и туфов. Объем инвестиций: 10-11 млн долларов, а срок окупаемости лет.

В свою очередь инвестору предлагается построить комплекс по производству полиэфирной продукции. Примерный объем инвестиций: от 282 млн долларов до 250 млн евро. Срок окупаемости: 12,4 лет.

Кроме вышеперечисленного, инвестору      предлагается приобрести долю в 10-15% в уставном фонде компании по производству электротранспорта «ЕЕС-Групп» и вложить средства в организацию производства. Отмечается, что проект является победителем 10-го Республиканского конкурса инновационных проектов в 2019 году. Указанный объем инвестиций: 450 тыс. долларов, а срок окупаемости 1,5 года.

Производство спортивного питания – еще один проект, находящийся в данном списке. Проект предусматривает выпуск спортивного питания белкового, углеродного и смешанного типов, а также аминокислотных или витаминно-минеральных комплексов. Предполагается, что вложив 6 млн долларов, инвестор сможет их окупить через 5 лет.

Самый последний, десятый проект, – это  предложение создать базу отдыха.

Инвестору предлагается реконструировать туристическую базу на берегу озера Рудаково, которое расположено в лесном массиве Минской области. Проект включает создание спортивно-оздоровительного комплекса, спа-центра, бассейна с элементами аквапарка, базы для обучения дайвингу и даже обустройство природного музея на верховом болоте.

Срок окупаемости: 8 лет. Сумма инвестиций не указывается.
Thinktanks.by
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