В качестве отправной точки специалисты взяли 2015 год и проследили, сколько зарегистрированных в этом году компаний сумели дожить до 2020-го.





2015 — 8 832 (100%)

2016 — 7 490 (84,8%)

2017 — 6 389 (72,3%)

2018 — 5 673 (64,2%)

2019 — 5 093 (57,7%)

2020 — 4 594 (52,0%)





Под «рождением» компаний эксперты в данном случае подразумевали не факт регистрации, а начало активной деятельности в виде появления наемных работников и денежного оборота. Различные формы трансформации уже действующих бизнесов (реорганизации и т.п.) из учета исключались.





Также статистические данные указывают на то, что в 2020 году предпринимательская активность в Беларуси стала угасать. Белстат констатировал снижение числа живых предприятий по отношению к 2019 году с 106,9 тыс. до 104,9 тыс. (минус 2%). В десятилетнем историческом промежутке отрицательные значения динамики наблюдались лишь в кризисном 2015-м, когда число активных предприятий сократилось на 0,6 тыс. единиц — с 104,8 тыс. до 104,2 тыс.