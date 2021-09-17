



За короткое время на этот канал подписалось 227 тыс. человек, которые были взволнованы открывшейся "возможностью": на канале говорилось, что Apple приобрела 100 000 биткойнов. Чтобы отпраздновать свою инвестицию, компания якобы решила раздать 1000 биткойнов и 10 000 Ethereum тем, кто поторопится.





Условия акции были стандартными для подобного рода мошеннических схем: желающие предлагали отправить от 0,1 до 20 биткойнов или от 1 до 500 Ethereum по указанному кошельку и получить обратно вдвое больше. Подобные махинации уже проводились на взломанных страничках Илона Маска, Билла Гейтса и других знаменитостей.

Видеотрансляция, в которой было записано, как глава Apple Тим Кук обсуждает продукты компании с разными людьми, пролилась более часа. В итоге канал был заблокирован. О количестве пострадавших информации нет.



