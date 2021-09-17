Презентацию Apple iPhone 13 использовали для кражи Bitcoin и Ethereum
Трансляция анонса iPhone 13 и других новинок велась на официальном сайте Apple, на YouTube-канале Apple, через приложение Apple Developer, а также приложение Apple TV. Однако некоторые пользователи стали жертвами мошенников, которые создали YouTube-канал Apple Event, сообщает ixbt.com.
За короткое время на этот канал подписалось 227 тыс. человек, которые были взволнованы открывшейся "возможностью": на канале говорилось, что Apple приобрела 100 000 биткойнов. Чтобы отпраздновать свою инвестицию, компания якобы решила раздать 1000 биткойнов и 10 000 Ethereum тем, кто поторопится.
Условия акции были стандартными для подобного рода мошеннических схем: желающие предлагали отправить от 0,1 до 20 биткойнов или от 1 до 500 Ethereum по указанному кошельку и получить обратно вдвое больше. Подобные махинации уже проводились на взломанных страничках Илона Маска, Билла Гейтса и других знаменитостей.
Видеотрансляция, в которой было записано, как глава Apple Тим Кук обсуждает продукты компании с разными людьми, пролилась более часа. В итоге канал был заблокирован. О количестве пострадавших информации нет.
08:40 17/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение