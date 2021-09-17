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Всемирный банк отказался от практики дальнейшей подготовки своих докладов Doing Business

Всемирный банк (ВБ) принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении в недавнем прошлом ряда данных отчетов.



Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении пресс-службы ВБ, который базируется в Вашингтоне, передает ТАСС.

"После изучения всей доступной на сегодняшней день информации относительно Doing Business, включая выводы прошлых обзоров, аудитов и доклад, который Всемирный банк представил сегодня от лица своего совета директоров, руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить [подготовку и публикацию] доклада Doing Business", - отмечается в пресс-релизе.

ВБ приостановил публикацию рейтингов Doing Business, в которых ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира, в связи с появлением сведений о нарушениях, допущенных при подготовке прошлых отчетов, в августе 2020 года. После этого были начаты "систематический обзор и оценка изменений данных" последних пяти публикаций Doing Business. Был выявлен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business - 2018 и Doing Business - 2020.
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