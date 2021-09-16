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Хорватия может быть готова к введению евро в 2023 году

Хорватия находится на правильном пути для введения евро в 2023 году. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Во время визита в Загреб он отметил, что проблемы все еще существуют, например, с государственным управлением и судебной системой, которая должна стать более эффективной, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сказал, что он уверен, что его страна будет готова войти в еврозону 1 января 2023 года.

Министр финансов Здравко Марич подчеркнул, что не видит причин, по которым Хорватия не будет отвечать не позднее марта следующего года необходимым критериям для вступления в зону евро: прогнозируемый дефицит в этом году составляет 3,8%, а в следующем году - 2,6% ВВП.

После заявления Домбровскиса праворадикальная политическая партия Хорватских суверенистов заявила, что не откажется от национальной валюты куна без демократической борьбы.

Партия начала кампанию против вступления в еврозону два года назад, а сейчас заявила, что намерена активизировать усилия и будет добиваться референдума по этому вопросу.

Премьер в ответ заявил, что в проведении референдума нет необходимости, пишет afn.by
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