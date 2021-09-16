"В августе 2021 г. отмечается стабилизация роста потребительских цен в годовом выражении: прирост ИПЦ третий месяц подряд сохраняется на уровне около 9,8 процента, прирост цен на социально значимые товары (СЗТ) четвёртый месяц подряд – на уровне около 8,4 процента", - говорится в сообщении.





По информации МАРТ, отмечается замедление прироста цен в годовом выражении на:





хлеб и изделия хлебобулочные до 7% (7,8% в июле 2021 г.), услуги пассажирского транспорта – до 12% (15,7%);





бакалейные товары, в том числе: муку пшеничную – до «минус» 0,5% («минус» 0,2%), макаронные изделия – до 1,8% (2,8%), чай – до 3,7% (4,2%), сахар – до 10,4% (10,7%), масло растительное – до 53,3% (55,5%);





непродовольственные товары, в том числе: обувь – до 5,6% (6,6%), синтетические моющие средства – до 5,9% (9,1%), электротовары – до 8,7% (9,5%).





Между тем, выросли цены на молоко и молочные продукты (на 2,4% за месяц), сыры (на 2%), мясо и мясопродукты (1,4%), одежду и обувь (на 0,6% и 1,2%).





Цены на плодовоовощную продукцию в годовом выражении увеличились на 6,8% (4,6% месяцем ранее), на молоко и молочные продукты – 6,3% (3,9% в июле), масло животное – 7,8% (5,1%).

"В сфере регулируемого ценообразования по итогам августа прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,7 процента", - отметили в МАРТ.





За месяц отмечается прирост цен на табачные изделия (на 2%), тарифов на услуги пассажирского железнодорожного транспорта межрегионального сообщения и регионального сообщения эконом-класса (на 13,6% и 9,2% соответственно). Продолжается повышение цен на автомобильное топливо (порядка 1,1% за месяц), пишет Интерфакс-Запад.



