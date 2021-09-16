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Рост ВВП Беларуси в январе-августе замедлился

ВВП Беларуси в январе-августе 2021 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил Br110,9 млрд, сообщает Белстат.

Напомним, ВВП Беларуси в январе-июле 2021 года вырос на 3,3%, по итогам I полугодия также на 3,3%.

Объем промпроизводства, согласно данным Белстата, по итогам января-августа 2021 года в текущих ценах составил Br97,6 млрд (на 8,6% больше уровня аналогичного периода 2020 года).

По целевому прогнозу правительства, рост ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 1,8%.

В 2020 году ВВП Беларуси официально сократился на 0,9%.
Источник: smartpress.by
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