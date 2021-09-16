В январе 2021 года рост составил 3,9% к аналогичному прошлогоднему периоду, в январе—феврале — 3,2%, январе—марте — 2,8%, январе—апреле — 3,4%, январе—мае — 3,5%, январе — июне — 3,4%. Таким образом, темп за июль затормозился на 0,3 процентного пункта.





В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе—июле 2021 года занимала 65,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 22,7%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%.





В январе—июле прошлого года рост доходов составил 5,3% к январю—июлю 2019-го. В целом в 2020 году рост доходов составил 4,7% при прогнозе не менее 2,4%. Рост начался в сентябре 2017 года после более чем двухлетнего падения. Минимальный показатель роста за последние 10 лет был в 2014 году — 0,9%, максимальный — в 2012 году (21,5%).





В 2021 году прирост реальных располагаемых денежных доходов населения определен властями на уровне 1,6% к 2020 году.





Как заявил 11 февраля Лукашенко, выступая на «VI Всебелорусском народном собрании», за прошедшее пятилетие доходы населения в реальном выражении увеличились на 15%, средняя зарплата превысила 1.200 рублей.





«Может, это и немного, и, конечно, немного, но не следует забывать, что в дополнение к этим денежным доходам белорусские граждане имеют социальный пакет, о котором не могут и мечтать не только наши соседи, но и многие страны, претендующие на статус развитых. Льготы по ЖКХ, льготы по транспорту, льготы по школьному питанию, бесплатные образование и медицина», — сказал он.





«Идеология — превыше всего»

Как считает экономист Ярослав Романчук, даже такие статданные искажают реальную картину.





«Я не думаю, что население субъективно ощущает рост своих доходов. Людям можно говорить сколько угодно, что они живут хорошо, защищены, как за их уровень жизни борются власти. Но, когда более 40% доходов семьи идет на продукты питания, это показатель нахождения домашних хозяйств в зоне хронических угроз низких доходов.





В таком режиме нет сбережений, нет планирования, поэтому эти проценты, так или иначе, корректируются на идеологические установки по определению уровня инфляции в режиме регулирования цен, по тем показателям, которые власти получают на микроуровне от предприятий.





Когда система работает на искажение данных, показатель по росту заработной платы, усреднение приобретают идеологический характер. У нас идеология — превыше всего. Такие показатели будут публиковаться до тех пора, пока разница между реальностью и статданными не приведет к сильному искажению, и их надо будет приводить в соответствие. Даже в условиях падения доходов мы будем иметь показатель по его росту для того, чтобы отвлекать людей от решения реальных проблем», — подчеркнул Романчук.





По его мнению, нет никаких предпосылок для роста доходов населения: конкурентоспособность экономики низкая, производительность труда падает, реальных инвестиций из-за рубежа нет, предприниматели покидают страну, люди на энтузиазме не работают, «управление издержками — хуже некуда».





«Пять лет назад говорили, что рост себестоимости не должен превышать роста выручки и снизятся на 25%. Этого тоже не наблюдается. Рост ВВП происходит лишь за счет нефтяной отрасли, производства калийных удобрений и металлов, а не за счет инноваций. Откуда браться росту доходов населения?», — резюмировал экономист.