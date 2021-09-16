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Сахара осталось на три дня? Беларусы жалуются на отсутствие продукта в магазинах

Стали появляться сообщения о том, что в беларуских магазинах не всегда можно найти сахар.

Сахара осталось на три дня? Беларусы жалуются на отсутствие продукта в магазинах
"Наша Нива" обратилась к читателям через телеграмм-канал. И люди из разных мест страны констатируют проблему. Разбираемся, что происходит.

«Копыль. Сахар есть только в одном магазине, продавцы сплетничают, что новый завоз будет не расфасован, сразу в мешках по 50 килограмм, и дороже»

"Смиловичи, Червенский район, нет сахара"

«В магазинах "Копеечка", "Доброном", "Евроопт", "Остров чистоты" исчез сахар. Говорят, придет дороже. Райцентр Могилевской области»

«Плещеницы. Вчера не нашли сахара в нескольких магазинах, в одном дальнем, на окраине, забрали последнюю пачку»

"Смолевичи - в "Евроопте" три дня нет сахара"

"Во многих "Еврооптах" закончился сахар, позвонил на горячую линию - говорят о проблемах у поставщиков"

Также читатели сообщают, что ходят слухи, якобы новая партия сахара уже будет стоить не 1,68 рубля за килограмм, а 2,2.

Что происходит?

Как лказалось, в этом году ожидается антирекорд по сбору сахарной свеклы, об этом сигнализируют люди, близкие к Министерству сельского хозяйства.

"В этом году очень малая урожайность сахарной свеклы, она погорела на полях. Сбор происходит в сентябре, сколько точно собрали, станет ясно в октябре, но с полей говорят, что совсем страх. Однозначно стоит ожидать роста цен на сахар и так далее, по цепочке", — объясняет сведущий человек.

По информации издания, в связи с пессимистическими ожиданиями на рынке, поставщики специально затягивают поставки: знают, что «завтра», когда МАРТ вынужден будет поднять цены на сахар (регулируемые государством), старые запасы можно будет продать дороже.

Превышение максимальной отпускной цены, действительно, ожидается в отрасли, иначе будут терять государственные сахарные заводы.

"Сейчас сахар в Минске продается по 1,72 рубля. Если рассуждать с позиции поставщика, то зная, что последующие закупки будут дороже, станет очевидно, что вероятная прибыль за сентябрь доходом не окажется. Ведь на закупку новых партий придется направить большие суммы денег. 

А вот если подождать, то ты и прежние партии продашь дороже, чем планировал, и ничего не потеряешь. Поэтому они и держат поставки, даже имея продукцию, ждут что будет дальше", - объясняет «Нашей Ниве» представитель ритейла.
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