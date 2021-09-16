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Евро обвалился до 13 месячного минимума!

Торги в среду завершились разгромом евро, но валютная корзина подешевела незначительно

С начала сентября торги на бирже проводились уже 12 раз, и лишь дважды белорусский рубль дешевел к корзине валют.

Курс доллара упал ещё на 0,0074 BYN до 2,4850 BYN/USD. Это минимальный уровень за последние 97 дней.

За последние шесть дней стоимость американской валюты обвалилась на 0,0344 BYN.

Курс евро рухнул сразу на 0,0203 BYN до 2,9267 BYN/EUR и с минимума за три недели улетел на минимум за 1 год и 1 месяц.

В серии из семи последних торгов евро ни разу не смог подорожать, а вот общее снижение за это время составило 0,0627 BYN.

Курс российского рубля подрос на 0,0041 BYN до 3,4303 BYN/100 RUB и оставил минимум за 15 дней.


Московская биржа

Российский рубль сегодня уверенно дорожает к доллару и евро. К 11-30 средневзвешенный курс доллара на бирже в Москве упал на 42 копейки до 72,4329 RUB/USD до минимума за 2,5 месяца.

Средневзвешенный курс евро обвалился сразу на 77 копеек до 85,30 RUB/EUR до минимума за 14,5 месяцев.
Источник: select.by
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