И деньги приходили не только с востока, но и с запада – например, через размещение еврооблигаций, как было еще в июне 2020 года, пишет Инфобанк.





Но после прошлогоднего августа эта задача очень сильно усложнилась: западный источник заимствований исчез, остался один – восточный, в виде одной-единственной страны.

И всё же, власти успешно справились с этой проблемой. Причём настолько «успешно», что в середине 2021 года внешний долг вырос до рекордного значения.

По состоянию на конец II квартала валовый внешний долг (ВВД) Беларуси составил $42,275 млрд – новый исторический максимум.

Предыдущий был в конце 2020-го, после кредитов от России и ЕФСР. А максимум, что был достигнут еще раньше, держался 6 лет, с 2014 года: полученная извне валюта уходила все это время на погашение прежних займов, и поэтому ВВД не увеличивался.





Теперь этого явно недостаточно: денег на содержание созданной экономической модели надо все больше: сегодня она без постоянно растущей внешней подпитки уже не работает.

Но ладно бы, если заимствовали субъекты экономики: внешние инвестиции в экономику, в производство – дело хорошее.

Однако последние 15 лет больше берет в долг само государство: сектор государственного управления эти годы наращивал внешний долг больше и быстрее любого другого сектора.

На середину 2021-го внешний госдолг – $19,180 млрд (как сумма внешней задолженности органов государственного управления (правительства) и Национального банка).

А если добавить к этому долги государственных предприятий, банков, и гарантированный государством долг, то сумма такого совокупного внешнего государственного долга, так же, как и его доля в ВВД, окажется куда больше.





У внешней задолженности органов государственного управления – наибольший удельный вес в ВВД Беларуси, больше, чем у т.н. «других секторов» (реального сектора экономики).

Таким образом, главный заемщик в Беларуси – само государство: сумма внешнего долга правительства и Национального банка сейчас – это 45,4% валового внешнего долга.





За 15 лет удельный вес внешнего государственного долга во всем ВВД вырос значительно: раньше госдолг составлял только 10-15% ВВД, а более половины ВВД накапливалось тогда в реальном секторе – внешним заимствованием субъектов хозяйствования.





Рекордный объем валового внешнего долга привел и к исторически рекордной подушевой внешней задолженности: ВВД на душу населения вырос в Беларуси до 4535 $/чел.





Внешний долг на белорусов существенно выше, чем на молдаван, россиян и украинцев.





Вот ВВД на душу населения по странам:





Беларусь – $4535

Молдова – $3020

Россия – $3180

Украина – $3340.

А ниже – подушевой ВВД в количестве среднемесячных заработных плат:





Беларусь – 8,6

Молдова – 6,1

Россия – 4,4

Украина – 7,2.





Как видим, внешнедолговая нагрузка на беларусов – выше.

Что означает рекордный внешний долг для Беларуси?

Небольшая или, наоборот, значительная задолженность перед внешним миром, снижение или, наоборот, прирост внешнего долга – могут быть как негативом, так и позитивом.

Так, с одной стороны, «влезать в долги» – это плохо, жить за счет долгов – это «жить не по средствам», с ростом долгов растет и долговая нагрузка по их обслуживанию. Да и вообще «берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда».

С другой стороны, заимствования извне дают возможности ускорения роста экономики, её модернизации, осуществления крупных проектов. Да и весь мир «живет в долг», от государств до домохозяйств.

То есть, главное – как используются взятые в долг деньги: инвестируются в экономику или просто «проедаются».

В Беларуси главная цель внешнего заимствования сейчас – перекредитоваться, одолжить, чтобы вернуть старые долги, не объявив дефолта. А еще – обеспечить валютой банковскую систему в условиях выноса валютных вкладов, а также не допустить девальвацию.

То есть – для «поддержания штанов».

Уже понятно, что внешний долг в ближайшее время станет главной проблемой, что важно, эти долги, номинированные не в белорусских рублях, а в иностранной валюте, которую не напечатаешь: ее можно только или заработать, или одолжить.

Рекордный государственный внешний долг требует рекордного же обслуживания: выплат процентов и погашения самого «тела» госдолга, в том числе из ЗВР, которые сейчас более чем вдвое меньше всего внешнего валютного государственного долга.

А объем валового внешнего долга превышает все валютные активы страны, в том числе в разы больше суммы ликвидных валютных активов.

Расходы на обслуживание внешнего долга уже лежат тяжелым бременем для бюджета и для субъектов экономики, среди которых даже есть такие, которые должны больше, чем они сами стоят. Подтверждающий это пример – «спасение БМЗ».

То есть сегодняшний рекордный внешний долг для белорусов – самая большая проблема будущего. И даже совсем не далекого – если исчезнет и российская финансовая подпитка.

Потому что столько денег, сколько нужно для обслуживания внешнего долга, в Беларуси нет и близко.