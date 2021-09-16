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Будет ли единая с Россией валюта и какой курс доллара ждать в октябре?

Стала ли в сентябре более актуальной тема введения единой валюты в "ссоюзном государстве" Беларуси и России?

Будет ли единая с Россией валюта и какой курс доллара ждать в октябре?
И ждать ли беларусам осенью и до конца года серьезных потрясений в связи с колебаниями цен на валюту, потребительские товары, а также возможного изменения ставки рефинансирования? Свою точку зрения на этот счет в комментарии Myfin.by высказал финансовый консультант Михаил Грачев.

Тема единой валюты в "союзном государстве" вновь начала обсуждаться в СМИ и в интернете после того, как Путин и Лукашенко провели 9 сентября переговоры и согласовали ряд "союзных программ". Некоторые эксперты даже предполагают теоретическую возможность создания некой евразийской валюты, или переориентацию евразийского рынка на российский рубль. 

А вот глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в конце минувшей недели, что говорить о создании единой валюты России и Беларуси преждевременно. «Что касается единой валюты, мне кажется, об этом говорить преждевременно. Об этом сказал и президент России», – сказала она на пресс-конференции, сообщает РИА Новости. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил уже после переговоров глав двух государств, что речи о введении единой валюты России и Беларуси пока не идет, такие перспективы не просматриваются.

Пока нет нужды в таком финансовом инструменте

– Вопрос единой валюты был поднят на последней пресс-конференции глав  Беларуси и России – при встрече 9 сентября в ответ на вопрос кого-то из журналистов. По факту этот вопрос достаточно давно решен – в пользу того, что в обозримом будущем единой валюты не будет, – сказал, комментируя этот вопрос, белорусский эксперт Михаил Грачев. – Причин тому достаточно много, все они освещались, и возвращаться к этому вопросу будет повторением пройденного.

На самом деле никакой необходимости в этом финансовом инструменте нет. Российская и белорусская экономики вполне комфортно себя чувствуют в существующем ныне финансовом пространстве. И можно ожидать дальнейшего улучшения – с учетом намеченных изменений, согласования тех самых "союзных программ". 

В частности, программы со второй по восьмую, если их внимательно читать, содержат массу интересного, и на самом деле это достаточно позитивные предложения. В случае их реализации система наших двух экономик будет работать более гармонично.

На финансовом рынке – бабье лето

С большой уверенностью можно сказать, что сейчас на нашем финансовом рынке наблюдается такое бабье лето - там тепло, хорошо и довольно спокойно. Внешние и внутренние факторы пока остаются без изменений, что мы видим и в текущих колебаниях белорусского рубля к основным трем иностранным валютам. 

То доллар США немножко вырастет в цене, и параллельно с этим евро и российский рубль снизятся. То происходит обратная ситуация, например, как вчера, 14 сентября, когда доллар пошел вниз на белорусском рынке – до 2,4981 рубля. А евро и российский рубль если дорожают, то буквально на 0,2-0,3%. 

На внебиржевом рынке Forex картина примерно та же самая. Два-три дня доллар укрепляется к основным валютам, какое-то время он снижается.

Российский рубль поддерживает отличная статистика по ВВП России. Он вырос по итогам второго квартала на 10,5%. Отличный у России и профицит бюджета. В принципе российский бюджет сейчас в шоколаде. Цены на нефть растут. Так, 14 сентября бочка нефти марки Brent достигала цены 74 доллара. 

Цены на газ в Европе вообще на исторических максимумах. Так, 14 сентября на голландской бирже цена за 1 тысячу кубометров превысила 800 долларов. То есть нет ничего, что в ближайшие два-три месяца может изменить ситуацию в другую сторону, и все свидетельствует о том, что текущие тенденции сохранятся.

По крайней мере, рост положительных факторов для российского рубля будет вероятным. Отсюда и укрепление рубля на внутреннем рынке России до 72 рублей за доллар. И, соответственно, рост на нашем валютном рынке в районе 3 белорусских рублей 45-46 копеек за 100 российских. А пара евро/доллар будет колебаться около отметки 1,18 на рынке Forex.

Единственное, что может что-то изменить – возможные новые решения на заседании Федеральной резервной системы США, которое состоится во второй половине сентября. Но это может привести только к изменению опять же внутри пары евро/доллар, и на нашем рынке не особо скажется.

Об инфляции в Беларуси и ставке рефинансирования

Что касается внутренних факторов, то бюджет Беларуси, по имеющейся статистике за прошедшие месяцы этого года, тоже достаточно хорош. Инфляция пока остается на высоком уровне 9,8%, но к августу она не выросла. Есть еще очень маленький, но позитивный фактор – снизилась базовая инфляция. Если она была 10,2% по итогам июля, то по итогам августа составила 9,9%. Это такой минимальный положительный эффект.

Так что политика Нацбанка оправдана. Вероятно, в октябре ставку рефинансирования поднимать в Беларуси не будут или, может быть, поднимут ее минимально – на 0,25 процентного пункта, как в России. По крайней мере, оснований для какого-то движения обменного курса в ту или иную сторону не будет. 

Доллар будет пребывать где-то в районе 2 рублей 50 копеек плюс-минус одна или полторы копейки. У евро могут быть некоторые колебания соответственно изменениям на рынке Forex, а российский рубль не будет снижаться.
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