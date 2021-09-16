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Сколько дней нужно работать беларусу на новый айфон

Спойлер: в 10 раз больше, чем жителю Австралии. И это если откладывать на гаджет всю зарплату!



Команда сайта Picodi.com подсчитала так называемый «индекс айфона-2021»: сравнила, сколько в среднем нужно работать жителям 47 разных стран, чтобы купить себе новенький iPhone 13 Pro (128 Гб). «Салідарнасць» добавила в этот список и беларусов.

В лидерах оказалась Швейцария, где заработать на новый айфон можно за 4,5 трудодня.

Среднестатистический американец сможет позволить себе такую покупку после 5,9 дней работы, гражданин Австралии – после 6,4.

Самые нижние строчки рейтинга – у Турции (92,5 дня), Филиппин (90,2) и Бразилии (79,2).

Для сравнения: в России «индекс айфона» равен 42,1 дню работы, в Литве – 24,9, в Польше – 25,9.

Индекс iPhone – это ежегодный рейтинг соотношения стоимости iPhone к средней зарплате, который составляется с 2018 года. Он рассчитывается на основе цен в каждой конкретной стране на новую модель айфона. 

Цены берут из региональных магазинов Apple или у авторизованных продавцов, а информацию о средней зарплате – из органов статистики либо соответствующих министерств. При этом сумма зарплаты после уплаты налогов делится на 21 – среднее количество рабочих дней в месяце.

Согласно данным Белстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в нашей стране в 2021 году составила 1382,1 белорусского рубля (при этом за август данные еще не опубликованы). После вычета налогов (13% подоходного налога + 1% взнос в ФСЗН, не учитываем профсоюзный взнос) эта сумма уменьшается до 1188,61 рубля в месяц, или до 56,6 рубля в день.

Продажи нового айфона стартуют с 24 сентября. Поэтому ориентируемся на Россию, где предварительно цены на модель с минимальной памятью указаны от 99990 российских рублей. Для Беларуси, по сегодняшнему официальному курсу Нацбанка, это 3425,66 рубля.

Выходит, что новенький айфон белорус со среднестатистической зарплатой сможет себе позволить за: 

60,5 рабочих дней

И это если не будет тратиться ни на что другое.
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