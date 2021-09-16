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Польша отказалась от строительства водного пути Е40 через Беларусь

Министр климата и окружающей среды Польши Михаил Крутыка под давлением экологических организаций отозвал ранее выданное разрешение на строительство плотины «Сяжево» на реке Висла.

Польша отказалась от строительства водного пути Е40 через Беларусь

Данный проект рассматривался как ключевой в обустройстве польского участка водного пути Е40 (путь соединяет Балтийское и Черное моря по территории Польши, Беларуси и Украины). В Сяжево должны были дать старт возведению каскада плотин, чтобы обеспечить навигацию не ниже IV класса судоходства и создать новые мощности ГЭС. Планы активно лоббировались государственным агентством Польские Воды (Wody Polskie), сообщает газета «Белорусы и рынок».

Как следует из решения министра, ранее подготовленная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проведена с многочисленными нарушениями законодательства и не учитывала всех аспектов.

Без каскадизации Вислы и строительства канала Висла – Муховец невозможно полноценное сочленение внутренних водных путей Польши, Беларуси и Украины в рамка Е40.

Минтранс Беларуси рассматривает Е40 как проект, способный оживить работу водного транспорта, в том числе дающий возможность задействовать суда типа «река-море». Пока грузооборот речников наименьший по сравнению с другими видами транспорта в Беларуси. В 2020 году, по данным Белстата, показатель составил лишь 29,9 млн т.км или 0,024% от совокупного грузооборота по стране.

Ранее белорусские экологи и представители деловой общественности призвали отказаться от строительства водного пути Е40 ввиду высоких экологических и инвестиционных рисков. По мнению ведущих бизнес-союзов, даже если Е40 удастся реконструировать по IV лассу судоходства, водный транспорт и дальше будет проигрывать железнодорожному и автомобильному по ключевым логистическим параметрам: цене, скорости, сезонной устойчивости доставки. Деловые объединения призвали правительство сосредоточить ресурсы на альтернативных региональных проектах, в том числе на развитии туризма на Полесье.
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