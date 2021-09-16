На помощь европейскому рынку, где газ подорожал на 300%, а электроэнергия - вдвое, придет второй крупнейший поставщик - Норвегия.





Потоки норвежского газа схлопнулись из-за профилактических работ на месторождениях. Но среда была пиковым днем сокращения поставок из-за профилактики, говорит аналитик Refinitiv Уэйн Брайан. Теперь до конца года норвежский экспорт будет восстанавливаться, пишет Bloomberg.





В августе Норвегия экспортировала 9,4 млрд кубометров газа - на 15% больше, чем годом ранее. Национальная газодобывающая корпорация Equinor будет наращивать добычу всеми возможными способами и планирует удовлетворить спрос, заявила Reuters в среду финансовый директор компании Ульрика Ферн.





Поставки сжиженного газа в Европу также начали увеличиваться после того, как цены догнали уровни Азии, куда летом уходила львиная доля свободного СПГ.





По данным Kpler, компании отслеживающей танкерные перевозки, в августе Евросоюз получил 4,98 млн тонн сжиженного газа - на 6% больше, чем в июне. Сентябрьские поставки сохранятся на этом же уровне, оценивает Kpler.





Тем не менее, газовый кризис в ЕС еще далек от разрешения, и пока не прояснится ситуация с поставками из России, цены могут продолжить рост, пишут аналитики Energi Danmark: хотя «Газпром» вернул к нормальным уровням прокачку по трубе «Ямал-Европа», запасы газа в ПХГ к началу отопительного сезона остаются рекордно низкими - чуть больше 70%.





По данным ФТС, в июле «Газпром» на 10% сократил экспорт газа, в августе резко уменьшил прокачку по маршруту через Беларусь и Польшу, а начиная с сентября на 12% урезал транзит через Украину.





Цена на газ в Европе в ходе торгов 15 сентября приблизилась к 970 долларам за 1 тысячу кубометров. Однако позже подешевела на 17% - до 796 долларов за тысячу кубометров.